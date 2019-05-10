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'Türkiye'nin otomobili'nde planı tıkır tıkır işletiyoruz'

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu CEO'su Gürcan Karakaş: Türkiye'nin otomobili'nde 2022 yılında piyasaya çıkana kadar, her hafta, her ay ne yapacağımız programlandı. Planı tıkır tıkır işletiyoruz
 10 Mayıs 2019 17:50
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'Türkiye'nin otomobili'nde planı tıkır tıkır işletiyoruz'

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, Türkiye'nin otomobili projesinde kısa vadeli düşünülmediğini ve bugünden 15 sene sonrayı dahi öngörerek çalıştıldığını belirterek, "'Türkiye'nin otomobili'nde 2022 yılında piyasaya çıkana kadar, her hafta, her ay ne yapacağımız programlandı. Planı tıkır tıkır işletiyoruz." dedi.

Karakaş, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından sektörde katma değerli ürün ve teknolojileri geliştirmek amacıyla Sabancı Üniversitesinde gerçekleştirilen "Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması"nın ödül töreninde "Türkiye'nin Otomobili Projesi ve Otomotiv Ekosisteminin Dönüşümü" başlıklı bir sunum yaptı.

Sunumunda "Türkiye'nin otomobili" olarak adlandırılan yerli otomobilde, gelinen sürece değinen Karakaş, "Küresel ortamda rekabet eden, yeni nesil doğuştan elektrikli, otonom sürüş seviyesi 3'e hazır, bağlantılı ve internete uyumluluk olarak doğuştan itibaren planlı, akıllı bir cihaz olacak." dedi.

TOGG olarak şarj altyapısından nesnelerin bağlantısına, yeni startup'lardan yeni yan sanayilere kadar geniş bir mobilite ekosistemi oluşturacaklarını dile getiren Karakaş, "Türkiye'nin teknoloji konusunda sinerji yaratacak şirketleri bünyemizde. Büyüyen segmente yatırım yapacağız. 2022 yılında C segmentte elektrikli SUV araçla pazara giriyoruz. İki üç yıldan sonra AB merkezli ihracat pazarlarına yönlendirmek istiyoruz." ifadelerini kulandı.

Türkiye'nin otomobili projesinde bütün hesapların uzun vadeli ve bugünden 15 sene sonrayı dahi öngörerek yapıldığını belirten Karakaş, "'Türkiye'nin otomobili'nde 2022 yılında piyasaya çıkana kadar, her hafta, her ay ne yapacağımız programlandı. Planı tıkır tıkır işletiyoruz." dedi.

- "Otomobilin bine yakın özelliğini belirledik"

Karakaş, tüm teknolojik değişimlerin otomobili ev ve iş yerinden sonra üçüncü yaşam alanına dönüştürdüğünü ifade ederek, "Sektördeki dönüşümün neden olduğu rekabetin temelinde de bu üçüncü yaşam alanının paylaşılması var. Bir Google'ın, Apple'ın ve Amazon'un bu konulara ilgisinin nedeni de işte bu alan." şeklinde konuştu.

Otomotivin mobilite ekosistemine dönüşümünün bu anlamda önemli bir fırsat oluşturduğuna dikkati çeken Karakaş, "Akıllı evler, binalar, şehirler ile etkileşimi olan bir dünyadan bahsediyoruz. Biz de bu nedenle bir otomobilden daha fazlasını hedefliyoruz. Otomobilin bine yakın özelliğini belirledik." dedi.

Dünyada 29 OEM firmasının mobilite ekosistemine 10 yılda 300 milyar dolar yatırım planladığı bilgisini paylaşan Karakaş, şunları kaydetti:

"Bunun haricinde sadece Çin bu alanda 136 milyar dolar yatırım yapacak. 2022 yılına kadar da 60 yeni model elektrikli araç piyasaya girecek. Örneğin, Çin'de şu an 500 tane bizim gibi start up var. Bunların 4'te 3'ü otomobilin kendisiyle ilgilenmiyor. Oluşturacağı ekosistemle ilgileniyor. Dolayısıyla bizim rakiplerimiz de 100 yıllık otomotiv markaları değil. Rakibimiz Çin'dekiler gibi hızlı, çevik, elektrik ve elektronikten, bağlantılı cihazlardan ve akıllı uygulamalardan anlayan şirketler."

Gürcan Karakaş ayrıca cep telefonunun başından geçen gelişmelerin otomobilin de başına gelmeye başladığını belirterek, "Otomotivde bahsettiğimiz dönüşüm için yakın zamanda gördüğümüz en yakın analojinin telefonların son 15 yılda akıllı hale gelmesi olduğunu söyleyebiliriz." şeklinde sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı
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