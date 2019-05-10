Taşköprü Belediyesi'nin borcu 157 milyon 150 bin TL

Kurulduğu günden buyana taş üstüne taş koyan, ilçeye hizmet için bir çivi çakan tüm belediye başkanlarına hizmetleri için ayrı ayrı teşekkür eden Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Taşköprü Belediyesi'nin gelir ve gider bütçeleri ile ilgili bilgi verdi.

Taşköprü Belediyesi'nin 2009-2019 yılları arasında yapılan toplam bütçesinin 157 milyon 150 bin TL olduğunu anımsatan Taşköprü Belediye Başkanı Çatal, şunları kaydetti: "2009 yılında göreve gelen belediye yönetiminin devraldığı kasadaki meblağ 667 bin 577 TL iken 31 Mart 2019 tarihi itibariyle bizim devraldığımız banka mevcudumuz ise 37 bin 822 TL'dir. Yine 2009-2019 yılları arasında belediyenin yaptığı arazi ve arsa satış bedeli toplam 3 milyon 275 bin TL'dir. 2009-2019 yılları arasında ilçemize yapılan yatırım harcamaları ise; Cumhuriyet Meydanı düzenlemesinin 2 milyon 600 bin TL ihale bedelidir. Bunun 1 milyon 560 bin TL'lik yüzde 60'lık kısmı KUZKA destekli olup, Belediyenin kasasından çıkan miktar 1 milyon 40 bin TL'dir. Şehirlerarası Otobüs Terminali yapımı ihale bedeli 4 milyon 448 bin TL olup, tamamı belediye bütçesinden İller Bankası'ndan ve özel bankadan 2 ayrı kredi kullanılması yoluyla borçlanılmış olup, bu borç halen ödenmeye devam etmektedir."

"Kent Tarihi Müzesi 1 milyon 750 bin TL ihale bedelli olup, 1 milyon 155 bin TL'lik kısmı Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan hibe alınmış, 595 bin TL'si ise belediye kasasından çıkmıştır. Atık Su Arıtma Tesisinin ise ihale bedeli 9 milyon 900 bin TL olup, yüzde 50' hibe olan projede 4 milyon 950 bin TL'si belediye tarafından İller Bankası'na kredi yoluyla borçlandırılmıştır. Bu meblağ halen belediyemiz bütçesinden ödenmektedir. 2009-2019 yılları arasında 7 defa festival yapılmış olup, belediyemiz kasasından çıkan ortalama miktar 5 milyon TL'dir. 10 yıl boyunca asfalt, yol, bakım, onarım giderleri olarak ortalama yıllık 1 milyon TL toplamda ise 10 milyon TL harcanmıştır. Ayrıca 2009-2019 yılları arasında belediyemiz personel giderleri ve emekli ikramiyesi olarak harcanan meblağ toplam gider bütçesi olan 157 milyon 150 bin TL'nin yüzde 40'ı olan 62 milyon 860 bin TL'dir."

"Bunların yanı sıra geçtiğimiz 10 yıllık süre zarfında kamulaştırma gideri olarak toplamda 950 bin TL ödeme yapılmıştır. Belediye Kültür Merkezi'nin tamamı ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılıp, belediyeye devredilmiştir. Hasanlı Göleti İçme Suyu Projesi tamamı devlet destekli olup, proje devam etmektedir. Projenin arıtma bölümü ise belediyemiz tarafından önümüzdeki süreçte yapılacaktır. 50 yataklı Taşköprü Devlet Hastanesi de yine tamamı devletimiz tarafından yapılmıştır. Doğalgaz projesi de yine tamamı devlet destekli olarak ilçemize gelmiştir. Sonuç olarak; 10 yıllık süre zarfında belediyemiz kasasından yukarıdaki proje ve harcamalara ilişkin çıkan toplam miktar 83 milyon 393 bin TL'dir. Yukarıda liderlerimiz birleşmişken bizlerde bu doğrultuda mümkün oldukça Cumhur ittifakımızın zedelenmemesi için hiçbir rencide edici unsura yer vermeden şeffaf belediyeciliğe yakışır şekilde işleyişimizi sürdürüyoruz. 5 sene sonrada kendi bilançomuzu seçim öncesi ayrıntılı bir şekilde asacağımıza kimsenin şüphesi olmasın."