KHK'lı 4 meclis üyesi ile 2 muhtarın mazbatası iptal edildi
|10 Mayıs 2019 18:04
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Tunceli Valiliği İl Güvenlik İşleri Bürosu tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen ancak 31 Mart tarihinde yapılan seçimlerde Tunceli Belediyesi meclis üyeliğine seçilen Hıdır Demir, Metin Kılıç, Özcan Ateş ve Candan Badem ile merkez Meşeyolu Köyü Muhtarı Hakkı Suvan ve Ovacık İlçesi Gözeler Köyü Muhtarı Turgay Bilge'nin durumlarına ilişkin bilgi talep etmişti.
Başvuruyu değerlendiren YSK, Başkan Sadi Güven imzasıyla gönderdiği yazıda, Belediye Meclis üyeleri Hıdır Demir, Metin Kılıç, Özcan Ateş ve Candan Badem, Tunceli merkez ilçesi Meşeyolu Köyü Muhtarı Hakkı Suvan ve Ovacık İlçesi Gözeler Köyü Muhtarı Turgay Bilge'nin mazbatalarının iptaline karar verildiğini bildirdi.
YSK, boşalan muhtarlıklar için 2 Haziran 2019 tarihinde seçim yapılmasına da karar verdi.
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