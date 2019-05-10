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Adana'da kokmuş horoz eti operasyonu

Adana'da ihbar üzerine durdurulan bir kamyonette 450 kilo kokmuş horoz eti ele geçirildi
 10 Mayıs 2019 18:08
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Adana'da kokmuş horoz eti operasyonu

Adana Kasaplar Tavuk Balık Eti Şarkütericiler Odası ekibi, bir ihbar üzerine Meydan Mahallesi'ne operasyon düzenledi. Ekip, 33 DKV 64 plakalı kamyoneti durdurdu. Aracı kullanan Suriye uyruklu Muhammet El Mohommed olay yerinden kaçarken, kamyonette poşetler içerisinde 450 kilo horoz eti ele geçirildi.

Kokmuş horoz etleri Seyhan Zabıta Müdürlüğü'ne teslim edilirken, etlerin imha edilmek üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne verileceği bildirildi.

Adana Kasaplar Tavuk Balık Eti Şarkütericiler Odası Başkanı Saruhan Yağmur, kokmuş etlerin mezbahası ve kesim yerinin belli olmadığını, faturada sadece tavuk eti olarak belirtildiğini bildirdi. Yağmur, Adana'da horoz kesim mezbahanesi bulunmadığını söyleyerek, "Oda olarak bunlara asla göz açtırmayacağız. Vatandaşımızı zehirlemeyeceğiz" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı
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