Kapadokya kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunması, farklı kurumlara ait tüm planlama yetkilerinin tek bir kuruma devredildiği kanun teklifi komisyonda kabul edildi
|10 Mayıs 2019 18:12
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Kanun teklifi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi. Kanun teklifi ile Kapadokya alan komisyonu kurulacak.
Komisyon, kararları dışında uygulama yapılamayacak. Taşınır, taşınmazların satışı, arsa veya kat karşılığı inşaat yapılması İdarenin uygun görüşü alınarak yapılabilecek. Kapadokya alanı tarihi ve kültürel değerleri ile jeolojik dokusuna aykırı davrananlara 50 bin liradan 200 bin liraya kadar ceza verilecek.
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