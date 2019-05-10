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'Türk demokrasisi, bedeli ödenmiş bir demokrasidir'

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türk demokrasisi gururlu ve onurlu bir demokrasidir, bedeli ödenmiş bir demokrasidir. Bedeli ödenmiş bu demokrasiyi ülkemizin en büyük zenginliği olarak görüyoruz
 10 Mayıs 2019 18:39
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'Türk demokrasisi, bedeli ödenmiş bir demokrasidir'

AK Parti Sözcüsü Çelik: "YSK'nin kararı milli iradenin bir kez daha hakem tayin edilmesidir."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türk demokrasisi gururlu ve onurlu bir demokrasidir, bedeli ödenmiş bir demokrasidir. Bedeli ödenmiş bu demokrasiyi ülkemizin en büyük zenginliği olarak görüyoruz."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yaptığımız işten eminiz. YSK kararını verdi, vatandaşa gideceğiz. Milletimiz kararını verecek biz de bütün yöneticiler, siyasetçiler olarak 'başımızın üzerinde yeri var' diye selamlayacağız. 23 Haziran'da berrak bir seçim sonucu ortaya çıkacak."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(S-400 alımı) Bununla ilgili pozisyonumuzu aynen koruyoruz."
Memurlar.Net
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