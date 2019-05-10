Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
|10 Mayıs 2019 18:59
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Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 5,76 değer kaybederken, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,40, avro yüzde 2,39, dolar yüzde 1,89 değer kazandı.
BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 93.076,15, en düşük 88.315,54 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 5,76 azalışla 88.533,40 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,40 artışla 251,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,38 değer kazancıyla 1.680,00 lira oldu. Geçen hafta 401,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 410,00 liraya yükseldi.
Bu hafta avro yüzde 2,39 değer kazanarak 6,8480 liraya, ABD doları da yüzde 1,89 artarak 6,0850 liraya çıktı.
Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,49, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,15 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 5,40 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.
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