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TRT'de yeni görev değişiklikleri gerçekleşti

TRT'de devam eden yapılanma sürecinde görev değişiklikleri gerçekleşti.
 10 Mayıs 2019 19:13
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TRT'de yeni görev değişiklikleri gerçekleşti

Medyaradar.com sitesinde yer alan habere göre; TRT 1 Kanal Koordinatörü Kurtuluş Zeydan, İç Yapımlar Dairesi Başkanı görevine getirilirken, Televizyon Dairesi Başkan Yardımcısı Cemil Yavuz, TRT 1'in yeni kanal koordinatörü oldu.

TRT İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından çalışanlara duyurulan; uluslararası alanda da etkin bir marka yaratmak için hazırlanan yeni organizasyon yapısına göre; Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığı'nın altında konumlandırılmış olan TRT Spor, TRT Haber, TRT World ve TRT Arabi Kanal Koordinatörlükleri ilgili Genel Müdür Yardımcısına doğrudan bağlandı.

TRT 1, TRT 2, TRT Çocuk, TRT Belgesel, TRT Avaz, TRT Müzik, TRT Kurdi ve TRT Türk Kanal Koordinatörlükleri yine ilgili Genel Müdür Yardımcısının doğrudan sorumluluk tanımına eklendi.

İç Yapımlar Kanal Koordinatörlüğü ise İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı olarak ilgili Genel Müdür Yardımcısına bağlandı.

TRT Haber ve Spor Dairesi Başkanı istifa etti
Memurlar.Net
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