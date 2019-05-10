1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Akar: Suriye rejimi, Astana Mutabakatı'na aykırı davranıyor

Milli Savunma Bakanı Akar: Suriye rejimi, Astana Mutabakatı'na aykırı şekilde İdlib'in güneyinde kontrol alanını genişletmeye çalışıyor
 10 Mayıs 2019 19:18
Yazdır
Akar: Suriye rejimi, Astana Mutabakatı'na aykırı davranıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'de rejim unsurlarının İdlib'in güneyine yönelik saldırılarına son verilerek Astana Süreci kapsamında belirlenen İdlib sınırına derhal geri çekilmesinin sağlanması için Rusya Federasyonu'ndan etkin ve kararlı tedbirler almasını beklediklerini bildirdi.

Akar, sınır birliklerinde yaptığı inceleme ve denetlemeler kapsamında geldiği Serinyol'da önemli bir toplantıya başkanlık etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, 2. Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla, sınır birliklerinin komutanları ve ilgili kurumlardan yetkililerin de bulunduğu toplantıda, İdlib'deki son gelişmeler ele alındı.

Toplantının ardından konuşan Bakan Akar, Suriye'deki rejim unsurlarının İdlib'in güneyine yönelik artan saldırı ve tacizlerinin 6 Mayıs'tan itibaren kara harekatına dönüştüğünün görüldüğünü belirtti.

"Rejim, Astana Mutabakatı'na aykırı bir şekilde İdlib'in güneyinde kontrol alanını genişletmeye çalışıyor" diyen Bakan Akar, şunları söyledi:

"Bu durum bölgede sivil can kayıplarına ve bölge halkının yaşam alanlarını terk etmesine neden oluyor. Böylece insani sorunlar her geçen gün büyüyor ve giderek bir felakete dönüşme eğilimi gösteriyor. Ayrıca bu saldırılar gözlem noktalarımızın güvenliği için de risk oluşturuyor. Silahlı Kuvvetlerimizin devriye ve intikallerinin aksamasına yol açıyor. Bu ise Astana ve ikili mutabakatlar çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirmek için her türlü gayreti gösteren Türkiye'nin, bizlerin faaliyetlerinin aksamasına sebep oluyor."

- "Her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz"

Türkiye'nin ateşkesin sağlanması ve idamesi için her düzeyde gayret sarf ettiğini dile getiren Akar, "Bu kapsamda rejim unsurlarının İdlib güneyine yönelik saldırılarına son verilerek Astana Süreci'nde belirlenen İdlib sınırına derhal geri çekilmelerinin sağlanması ve müteakip dönemde bu ihlal ve saldırıların yaşanmaması için Rusya Federasyonu'ndan da etkin ve kararlı tedbirleri almasını bekliyoruz. Türkiye, Rusya Federasyonu ile var olan mutabakatlar doğrultusunda bölgede yaşayan masum halkın güvenlik ve huzuru için sorumluluklarının bilincinde olarak elinden gelen her türlü gayreti göstermeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakanı Akar Hatay'da şehit ailelerini ziyaret etti
10 Mayıs 2019 19:52		 Bakan Pakdemirli: Helal marketlerin sayısının artmasını önemli
10 Mayıs 2019 19:45
Sandık kurulu listeleri ilk kez siyasi partilere verilecek
10 Mayıs 2019 18:41		 'Türk demokrasisi, bedeli ödenmiş bir demokrasidir'
10 Mayıs 2019 18:39
Kapadokya kanun teklifi komisyonda kabul edildi
10 Mayıs 2019 18:12		 KHK'lı 4 meclis üyesi ile 2 muhtarın mazbatası iptal edildi
10 Mayıs 2019 18:04
Taşköprü Belediyesi'nin borcu 157 milyon 150 bin TL
10 Mayıs 2019 17:59		 Kamu kurum ve kuruluşlarında sıfır atık uygulamasına geçildi
10 Mayıs 2019 17:28
'İmamoğlu'nun mazbatası milletin eliyle yeniden verilecektir'
10 Mayıs 2019 17:26		 Dışişleri'nden Ankara'daki misyonlara Doğu Akdeniz brifingi
10 Mayıs 2019 17:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:52 - Bakanı Akar Hatay'da şehit ailelerini ziyaret etti19:45 - Bakan Pakdemirli: Helal marketlerin sayısının artmasını önemli19:38 - FETÖ'nün 'Altınşehir' yapılanması sanığı emniyet ifadesini kabul etmedi19:30 - PKK'ya yardım ve yataklıktan 4 şahsa gözaltı19:23 - Denizkurdu 2019 Tatbikatı 13 Mayısta başlayacak19:18 - Akar: Suriye rejimi, Astana Mutabakatı'na aykırı davranıyor19:14 - Dereye düşen iki çobandan biri hayatını kaybetti19:13 - TRT'de yeni görev değişiklikleri gerçekleşti19:09 - Zırhlı Birlikler davasında esasa ilişkin savunmalar alındı19:04 - Sivas olayları davası kapsamında Anayasa Mahkemesine başvuru
18:59 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?18:46 - Avukatını darbeden müvekkil adli kontrolle serbest18:41 - Sandık kurulu listeleri ilk kez siyasi partilere verilecek18:40 - 'Kalkan uçak ateş açmadı, kimseye bir şey yapmadı'18:39 - 'Türk demokrasisi, bedeli ödenmiş bir demokrasidir'18:38 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:33 - Akıncı Üssü davasına pazartesi günü devam edilecek18:28 - Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ramazan'da oruç tutuyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Tüm personelin sosyal denge tazminatına son verdi
'Slogan' paylaşmayan ünlüleri hedef gösterdiler
Reuters: Kuru durdurmak için 1 milyar dolar satıldı
Sağlık Bakanlığı, üst öğrenim zam ve tazminat listesini güncelledi
Beştepe'de kıdem ve taşeron zirvesi
'Hakim bey siz affetseniz ben kendimi affetmem' dedi hakim de affetmedi
2 lise öğrencisi şakalaşırken ölüme böyle gitti
Ezan erken okundu, binlerce kişi orucunu erken açtı
Yıldırım: Oy kullanılan 123 sandıktan 23 tanesi tamamen boş
LGS sorularını paylaşan öğretmenlere dava
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sevan nişanyan 1
Öğrenci evi 1
mektup 2
serkan çınar 2
istanbul 1
adaletinizin terazisini sileyim 5
Sadece sordum 1
Ali Babacan'ın rest çekmesi 1
Senin gökyüzünde benim yerim yoktu 1
hiçbir şey olmasa dahi kesinlikle bir şeyler oldu 9
SON İLANLAR
SGK Sözleşmeli Personel Alım İlanı
DHMİ, lisans mezunu 112 Hava Trafik Kontrolörü alacak
Ayhanlar Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Menteşe Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Kentsel Hizmetler 3 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
İzmir Çestur Çeşme İmar Turizm 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Yalova Kaytazdere Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Hazro Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam