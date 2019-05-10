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Denizkurdu 2019 Tatbikatı 13 Mayısta başlayacak

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Anadolu'yu çevreleyen üç denizde 131 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilecek en büyük planlı tatbikatlarından "Denizkurdu-2019" 13 Mayıs'ta başlayacak
 10 Mayıs 2019 19:23
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Denizkurdu 2019 Tatbikatı 13 Mayısta başlayacak

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının en büyük planlı tatbikatlarından Denizkurdu-2019, 13-25 Mayıs'ta, 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopterle Anadolu'yu çevreleyen 3 denizde eş zamanlı gerçekleştirilecek.

Deniz Harp Merkezi Komutanlığı Merkezi'nde düzenlenen basın bilgilendirme toplantısına, Donanma Komutanı Koramiral Encümet Tatlıoğlu, Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Berker Emre Tok, Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Hasan Çankaya, Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu katıldı.

Tatbikatla ilgili bilgi veren Tuğamiral Bağcıoğlu, Denizkurdu 2019'un, Genelkurmay Başkanlığı yıllık tatbikat programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanarak Deniz Harp Merkezi Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen, Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de olmak üzere aynı anda 3 denizde icra edilecek fiili bir tatbikat olduğunu belirtti.

Bağcıoğlu, operatif seviyede harekata hazırlık eğitimlerini Mavi Vatan 2019 Tatbikatı ile tamamlayan Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının, çok daha geniş katılımlı, daha gelişmiş kriz, gerginlik ve Harp dönemi senaryolarına istinaden, stratejik ve operatif seviyedeki Denizkurdu Tatbikatı'nı icra edeceğini kaydetti.

Tatbikatın amacına değinen Bağcıoğlu, şunları söyledi:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı birlik, gemi ve deniz hava vasıtalarının harekata hazırlık seviyesini artırmak. Tüm denizlerde çok yüksek harekat temposu ile faaliyetlerine devam eden deniz kuvvetlerimiz, bu tatbikata da dünyanın gelişmiş deniz kuvvetlerinde bile nadir görülen gemi, deniz karakol uçağı ve deniz helikopteri katılım yüzdesi ile iştirak etmektedir."

Tuğamiral Bağcıoğlu, Türk Deniz Kuvvetlerinin son dönemdeki en büyük tatbikatlarından biri olacak Denizkurdu'na, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından envanterdeki 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopter ile 25 bin 900 personelin iştirak edeceğini bildirdi.

- "Muharip gemilerin tamamına yakını aktif olarak faaliyet icra edecek"

Tatbikatın özellikle kriz yönetimi ve doğal afetlerle mücadele safhalarında, devletin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katılımı ile kurumlararası eş güdüm usul ve esaslarının deneneceğini aktaran Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Denizkurdu Tatbikatında, Cumhurbaşkanlığının ilgili birimleri, bakanlıklar, Türk Kızılay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Anadolu Üniversitesi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü temsilcileri Deniz Harp Komutanlığında teşkil edilecek tatbikat kontrol merkezinde görev alacaktır. Anadolu'yu çevreleyen bütün denizlerde aynı anda ve deniz kuvvetlerinin yüzer, uçar, dalar ve kıyı birliklerinin topyekun iştirak ettiği Denizkurdu Tatbikatı esnasında milli ve NATO görevlere de aynı kararlılıkla devam edilmektedir. Bu kapsamda halen bir fırkateynimiz Baltık Denizi'nde, bir mayın avlama gemimiz Akdeniz'de, NATO görev gruplarına ve bir korvetimiz ise Birleşmiş Milletler'in Lübnan'daki Geçici Kuvvet Harekatına iştirak etmektedir. Ayrıca eğitim faaliyetlerine devam eden Deniz Kuvvetlerimiz Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin açık deniz eğitimleri kapsamında 1 çıkarma gemisi ve 1 eğitim gemisiyle Karadeniz Liman ziyaretleri ve deniz eğitimleri icra etmektedir. Milli ve NATO görevlere de iştirak eden gemilerle birlikte envanterdeki muharip gemilerin tamamına yakınının aktif olarak faaliyet icra edeceğini dikkatlerinize sunmak istiyorum."

Tatbikatın 13 Mayıs günü birlik ve gemilerin üs ve limanlardan hareketleriyle başlayacağını belirten Bağcıoğlu, 13-17 Mayıs'ta temeli deniz nevilerine yönelik su üstü harbi, denizaltı savunma harbi, hava savunma harbi, amfibi harekat, mayın harbi, elektronik harbi, denizde denetim harekatı ve denizaltıdan personel kurtarma eğitimlerini içeren harekata hazırlık eğitimleriyle fiili atışlar yapılacağını anlattı.

- "85 gemi tarafından 31 yurt içi, 2 yurt dışı liman ziyareti yapılacak"

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan taktik hava gayreti, havadan ihbar kontrol uçağı, Kara Kuvvetleri Komutanlığından taarruz helikopterleri ve genel maksat helikopterlerinin iştirakiyle müşterek eğitimler ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı kıyı birlikleri tarafından görev fonksiyonlarına yönelik eğitimler icra edileceğini vurgulayan Bağcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tatbikat kapsamında yerli ve milli silah sistemleri ile yüksek süratli su üstü ve hava dronlarına atışlar, gemiden karaya çok namlulu roketatar atışları, vurucu insansız hava aracı atışları, silahlı insansız hava aracı ile atışlar, UMTAS ve L-UMTAS güdümlü mermi atışları başta olmak üzere birçok atış ve eğitim icra edilecektir. 17-21 Mayıs tarihleri arasında Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de aynı anda kriz ve harp dönemi senaryolarını içeren serbest oyun safhası icra edilecektir. Serbest oyun kapsamında deniz kontrolünün tesisi ve idamesi, denizde denetim harekatı, amfibi harekatın tüm safhalarını içerecek şekilde amfibi akın harekatı, silahlı İHA'larla hedef tespiti ve imhası, kara, hava ve özel kuvvetler komutanlığı ile müşterek eğitimler icra edilecektir. Tatbikat hitamında, 21-24 Mayıs 2019 tarihleri arasında Hopa'dan İskenderun'a kadar Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz sahillerinin tamamını kapsayacak şekilde tatbikatın iştirak edecek 85 gemi tarafından 31 yurt içi, 2 yurt dışı liman ziyareti yapılacak, gemiler halkın ziyaretine açılacak ve aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan şehit aileleri ve gazilerimiz ağırlanacaktır."

- "Planlama süreci çok önceden başlamıştır"

Tuğamiral Bağcıoğlu, deniz canlılarının ve yaşadıkları çevrenin korunması için her türlü tedbirin alındığına dikkati çekerek, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Mavi Vatan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin deniz hak ve menfaatlerinin korunması maksadıyla verilecek her türlü görevi icra etmeye hazır ve kararlıdır." dedi.

Bir gazetecinin, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye yöneltilen tehditlere karşı bir gövde gösterisi midir?" sorusu üzerine Bağcıoğlu, "Bu tatbikat Genelkurmay Başkanlığının tatbikat programında ve Deniz Komutanlığı tatbikat planlamasını alan yıllık tatbikatlardan biridir. Planlama süreci çok önceden başlamıştır. Zaten Türk Deniz Kuvvetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri Doğu Akdeniz'de Akdeniz Kalkanı Harekatı adını verdiğimiz bir faaliyetle sürekli varlık göstermektedir. Doğu Akdeniz'de en etkili deniz kuvveti, nitelik, nicelik açısından bölgede faaliyet gösteren Türk Deniz Kuvvetleridir. Türk Deniz Kuvvetleri Mavi Vatan'da verilecek her türlü direktifi hak ve menfaatleri koruması kapsamında kararlılıkla yerine getirme kudret ve kararlığına sahiptir." yanıtını verdi.


Türk Silahlı Kuvvetlerinden DENİZKURDU-2019 tatbikatı
Anadolu Ajansı
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