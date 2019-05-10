1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakanı Akar Hatay'da şehit ailelerini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar, Kırıkhan ilçesinde şehit ailesini ziyaret etti. Akar: "İnşallah bu asil milleti terör belasından kurtaracağız. Bu güzel vatanımıza huzuru ve barışı hakim kılacağız"
 10 Mayıs 2019 19:52
Yazdır
Bakanı Akar Hatay'da şehit ailelerini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İnşallah bu asil milleti terör belasından kurtaracağız. Bu güzel vatanımıza huzuru ve barışı hakim kılacağız." dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Şırnak'ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ali Çeker'in, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Özyörük Mahallesi'nde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Akar, burada yaptığı konuşmada, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, azim ve kararlılıkla mücadeleyi sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Şehidin teröristlerle göğüs göğüse çarpışarak şehit olduğunu belirten Akar, şöyle devam etti:

"Şehitlerimizin hiç birinin kanı yerde kalmadı şimdiye kadar ve bundan sonra da kalmayacak. İnşallah bu asil milleti terör belasından kurtaracağız. Bu güzel vatanımıza huzuru ve barışı hakim kılacağız. Yurt içinde terörist PKK var, yurt dışında PKK ve onun türevleri, YPG gibi, adı ne olursa olsun amacımız bunlarla mücadele. Bizim amacımız ve maksadımız, terörle ve teröristlerle mücadele. Onun dışında bizim Kürt kardeşlerimizle veya her kim varsa, biz et ve tırnak gibiyiz. 82 milyonun huzur ve güvenliği için elimizden gelen gayreti gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Sığınmacıların evlerine dönmelerine imkan sağlayacağız'
10 Mayıs 2019 21:27		 Emniyetten dronlu yaya yolu denetimi
10 Mayıs 2019 21:25
Fahrettin Altun'dan Alman gazeteciye S-400 yanıtı
10 Mayıs 2019 21:12		 Kovulduğu belediyeye başkan oldu
10 Mayıs 2019 19:53
Bakan Pakdemirli: Helal marketlerin sayısının artmasını önemli
10 Mayıs 2019 19:45		 Akar: Suriye rejimi, Astana Mutabakatı'na aykırı davranıyor
10 Mayıs 2019 19:18
Sandık kurulu listeleri ilk kez siyasi partilere verilecek
10 Mayıs 2019 18:41		 'Türk demokrasisi, bedeli ödenmiş bir demokrasidir'
10 Mayıs 2019 18:39
Kapadokya kanun teklifi komisyonda kabul edildi
10 Mayıs 2019 18:12		 KHK'lı 4 meclis üyesi ile 2 muhtarın mazbatası iptal edildi
10 Mayıs 2019 18:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:27 - 'Sığınmacıların evlerine dönmelerine imkan sağlayacağız'21:25 - Emniyetten dronlu yaya yolu denetimi21:12 - Fahrettin Altun'dan Alman gazeteciye S-400 yanıtı20:55 - Çanakkale'de sahilde çocuk cesedi bulundu20:49 - AA muhabirini arama çalışmalarına ara verildi20:45 - Kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin'i arama çalışmaları sürüyor20:37 - 81 ildeki öğrencilerden 'Gönlümüz Bir Soframız Bir' mesajı20:26 - İzmir'de tefeci çete operasyonunda 10 tutuklama20:20 - Adana'da iki otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 2 yaralı20:10 - Koyunları için öldürülen kadının katil zanlıları tutuklandı
20:05 - 'Çiftlik Bank' sanıkları savunma yaptı19:59 - Mahkeme başkanından konsey üyesi albaya uyarı19:53 - Kovulduğu belediyeye başkan oldu19:52 - Bakanı Akar Hatay'da şehit ailelerini ziyaret etti19:45 - Bakan Pakdemirli: Helal marketlerin sayısının artmasını önemli19:38 - FETÖ'nün 'Altınşehir' yapılanması sanığı emniyet ifadesini kabul etmedi19:30 - PKK'ya yardım ve yataklıktan 4 şahsa gözaltı19:23 - Denizkurdu 2019 Tatbikatı 13 Mayısta başlayacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ramazan'da oruç tutuyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Tüm personelin sosyal denge tazminatına son verdi
'Slogan' paylaşmayan ünlüleri hedef gösterdiler
Reuters: Kuru durdurmak için 1 milyar dolar satıldı
Sağlık Bakanlığı, üst öğrenim zam ve tazminat listesini güncelledi
Beştepe'de kıdem ve taşeron zirvesi
Almanya'ya giden iki üsteğmen geri dönmedi
'Hakim bey siz affetseniz ben kendimi affetmem' dedi hakim de affetmedi
2 lise öğrencisi şakalaşırken ölüme böyle gitti
Ezan erken okundu, binlerce kişi orucunu erken açtı
Yıldırım: Oy kullanılan 123 sandıktan 23 tanesi tamamen boş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
atom 2
yaralı-bir-öykü 1
haramzade değilim ki devlet yardımı alayım 3
adaletinizin terazisini sileyim 6
İnsan,kaldıkça küflenir,gidemedikçe çürür 1
lipton çay fabrikası'nın üretimi durdurması 4
Android 1
ağla açılırsın 1
Bardaktan çorba içmek 3
yazıklar olsun nankörler 5
SON İLANLAR
SGK Sözleşmeli Personel Alım İlanı
DHMİ, lisans mezunu 112 Hava Trafik Kontrolörü alacak
Ayhanlar Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Menteşe Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Kentsel Hizmetler 3 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
İzmir Çestur Çeşme İmar Turizm 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Yalova Kaytazdere Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Hazro Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam