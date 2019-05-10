Koyunları için öldürülen kadının katil zanlıları tutuklandı

Sivaslı ilçesine bağlı Eldenizli köyünde geçtiğimiz hafta yaşanan olayda, koyunlarını otlatmak için araziye çıkan ve akşam eve dönmeyen Gülşen Gündüz (60) için arama çalışması yapıldı. Jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü(AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma(UMKE)ekipleri ile köylülerin katılımıyla başlatılan arama çalışmaları sonrası Gündüz'ün cansız bedeni köyden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta ki arazide bulundu.

Yapılan ön incelemede yaşlı kadının vücudunun çeşitli yerlerinde av tüfeğinden çıktığı tahmin edilen saçma yaralarına rastlanılması üzerine jandarma ekipleri kadının öldürüldüğünü tespit etti. Eldenizli köyü civarında araştırma yapan ekipler Samatlar köyünde Ziya D. isimli bir şahsın koyun satın aldığını belirledi. Ardından Ziya D.'nin ikametine baskın düzenleyen ekipler şahsın ağılında Gülşen Gündüz'e ait olduğu tahmin edilen 42 koyunu buldu. Gözaltına alınan Ziya D., koyunları Yılmaz K., isimli bir şahıstan satın aldığını söyledi. Bunun üzerine cinayet şüphelisi olarak Ziya D., Yılmaz K. ve kardeşleri Bayram K., Ahmet K. ve Ali K.'yı gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.