İzmir'de tefeci çete operasyonunda 10 tutuklama
|10 Mayıs 2019 20:26
|Yazdır
Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla kamuoyunda 'Büyüksular' olarak bilinen gruba yönelik 7 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda; silahlı çete kurup faizle borç para verdikleri, vatandaşlar üzerinde baskı kurdukları, tehdit, kasten yaralama, yağma ve tefecilik gibi suçları işledikleri yönünde çok sayıda şikayet ve kayıtların bulunması üzerine soruşturma başlatılmıştı. İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Menemen ve İzmir genelinde 20 ayrı adreste çoğunluğu aynı aileye mensup 19 şahsı gözaltına almış ve adreslerinde yapılan aramalarda suç teşkil eden suç unsuru maddelere el konulmuştu. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden aynı aileye mensup 10'u tutuklanırken 9 kişide adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
"Hiç bir vatandaşımızı bu ve bugün gibi çetelerin insafına bırakmayacağız "
Konu ile alakalı açıklama yapan Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Gündoğdu, "Hiçbir vatandaşımızı bu çetelerin insafına bırakmayacağız. Her şeyi biliyor ve takip ediyoruz. Vatandaşımızın yaşam kalitesini düşüren, asayişi bozan ve huzuru kaçıran grup ve yapılanmalar ile acımasız şekilde mücadelemiz devam edecek. Bu manada hiç kimsenin adı gecen yapılanma başta olmak üzere çete yapılanmalarından korkmaması vatandaşlarımızın bu hususta Cumhuriyet Başsavcılığımıza başvurmalarını önemle istirham ederim" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çanakkale'de sahilde çocuk cesedi bulundu
10 Mayıs 2019 20:55
|AA muhabirini arama çalışmalarına ara verildi
10 Mayıs 2019 20:49
|Kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin'i arama çalışmaları sürüyor
10 Mayıs 2019 20:45
|Adana'da iki otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 2 yaralı
10 Mayıs 2019 20:20
|Koyunları için öldürülen kadının katil zanlıları tutuklandı
10 Mayıs 2019 20:10
|'Çiftlik Bank' sanıkları savunma yaptı
10 Mayıs 2019 20:05
|Dereye düşen iki çobandan biri hayatını kaybetti
10 Mayıs 2019 19:14
|Sivas olayları davası kapsamında Anayasa Mahkemesine başvuru
10 Mayıs 2019 19:04
|Avukatını darbeden müvekkil adli kontrolle serbest
10 Mayıs 2019 18:46
|Kütahya merkezli izinsiz kazı operasyonunda 2 tutuklama
10 Mayıs 2019 16:50