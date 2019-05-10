Kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin'i arama çalışmaları sürüyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan kız çocuğunun bulunması için yapılan arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın bulunması için arama çalışmasına devam edildi.

Çalışmalara Ladik Asayiş Komando Birliğinden 2 tim, İl Jandarma Komutanlığı ve Vezirköprü Jandarma Komutanlığı ile AFAD ve UMKE ekipleri katıldı.

Arama çalışmaları sağanak nedeniyle güçlükle yapılırken, 4'üncü günde de Ecrin'e ulaşılamadı.

Bu arada Ecrin'in babasının 3 aylıkken kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği, annesi Sevcan Kurnaz'ın da yaklaşık bir yıl önce ikinci evliliğini, ilk eşinin yeğeni olan Deniz Kurnaz ile yaptığı öğrenildi.

Alancık Mahallesi Muhtarı ve Ecrin'in üvey dedesi Nuri Kurnaz, AA muhabirine, yaklaşık 2 yıl önce Ecrin'in babası olan kayınbiraderinin vefat etmesi üzerine çocuğa ve annesine sahip çıkmak için oğlu Deniz Kurnaz ile Sevcan'ı evlendirdiğini söyledi.

Ecrin'i, oğlu Deniz Kurnaz'ın nüfusuna geçirdiklerini dile getiren Kurnaz, "Çocuğa sahip çıkmak için böyle bir şey yaptık ama şimdi kayboldu, içim yanıyor." dedi.

Küçük kızın kaybolduğu günü anlatan Kurnaz, şunları kaydetti:

"Ben öğrenci servisi işi yapıyorum. Ecrin'in kaybolduğu gün servise gittim. Servisten döndüğümde eşim balkonda oturuyordu, çocuğu sordum. O da bana, 'Ecrin herhalde amcası ile gitti' dedi. Oğlumun telefonu bozuktu, arayamadım. Eve geldiğinde Ecrin'in onunla beraber olmadığını öğrendik. Çocuğu aradık ama bulamadık, jandarmaya haber verdik. 4 gündür aramaktayız."

- Evin 600 metre uzağında çocuk sesi duymuşlar

Ecrin'in kaybolduğunun ikinci günü evlerinin 600 metre uzağında bir çocuk sesi duyduklarını anlatan Kurnaz, "Eşim ve yanındaki 4 kişi Ecrin'i ararken bizim eve 600 metre uzaklıkta ormanlık alanda çocuk sesi duymuşlar. Sesin olduğu alana doğru gitmişler ama bulamadılar. Bize de haber verdiler, biz de jandarma ile aradık ama bulamadık. 5 kişinin birden aynı sesi duyması bizi, o tarafta olduğu ihtimali üzerinde durdurdu ama halen bulunamadı. Kimseden şüphelenmiyoruz ama ilerleyen zamanda durum ne olduğunu gösterecek." ifadelerini kullandı.

Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken 7 Mayıs'ta öğle saatlerinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti. Jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla küçük kız dün de aranmış ancak bir ize ulaşılamamıştı.