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AA muhabirini arama çalışmalarına ara verildi
Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma yuvarlanan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına ara verildi
|10 Mayıs 2019 20:49
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Nişancı'nın düştüğü bölgeye gelen AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekiplerinden oluşan 100 kişi, arama kurtarma çalışmalarını gün boyu sürdürdü.
Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalara yarın sabah yeniden başlanacak.
Bu arada, ekiplerin yarınki çalışmaları dalgıç adamlar yardımıyla ağırlıklı olarak derede sürdüreceği öğrenildi.
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