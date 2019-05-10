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Çanakkale'de sahilde çocuk cesedi bulundu

Cesedin geçen hafta Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde göçmenleri taşıyan botun batması sonucu kaybolan düzensiz göçmenlerden birine ait olduğu düşünülüyor
 10 Mayıs 2019 20:55
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Çanakkale'de sahilde çocuk cesedi bulundu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Kayalar köyü sahilinde kıyıya vurmuş halde çocuk cesedi bulundu.

Sahilde hareketsiz duran bir kişinin olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri bölgede yaptıkları incelemede 3-4 yaşlarında bir çocuğun cesediyle karşılaştı.

Ceset, buradaki incelemenin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, cesedin geçen hafta Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde göçmenleri taşıyan botun batması sonucu kaybolan düzensiz göçmenlerden birine ait olduğu düşünülüyor.
Anadolu Ajansı
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