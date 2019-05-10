1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sarallar operasyonunda 21 kişi tutuklandı

'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 21 şüpheli tutuklandı.
 10 Mayıs 2019 21:44
Yazdır
Sarallar operasyonunda 21 kişi tutuklandı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 Mayıs'ta 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 22 kişiyi yakalayarak gözaltına almıştı.

Organize polisi gözaltına alınan şüphelilerin tutuklu bulunan şebeke lideri Ümit Saral ve şebekenin cezaevindeki elemanlarına bakan kişiler olduğunu, cezaevinden Ümit Saral'ın avukatı aracılığıyla gelen talimatları yerine getirdiklerini ileri sürdü. Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüphelilerden 21'i sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mahkeme başkanından konsey üyesi albaya uyarı
10 Mayıs 2019 19:59		 FETÖ'nün 'Altınşehir' yapılanması sanığı emniyet ifadesini kabul etmedi
10 Mayıs 2019 19:38
PKK'ya yardım ve yataklıktan 4 şahsa gözaltı
10 Mayıs 2019 19:30		 Zırhlı Birlikler davasında esasa ilişkin savunmalar alındı
10 Mayıs 2019 19:09
'Kalkan uçak ateş açmadı, kimseye bir şey yapmadı'
10 Mayıs 2019 18:40		 Akıncı Üssü davasına pazartesi günü devam edilecek
10 Mayıs 2019 18:33
Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
10 Mayıs 2019 18:28		 Ağrı'daki FETÖ operasyonunda 7 muvazzaf askere gözaltı
10 Mayıs 2019 16:44
Almanya'ya giden iki üsteğmen geri dönmedi
10 Mayıs 2019 16:40		 Terör propagandası davasında 73 sanığa hapis istendi
10 Mayıs 2019 16:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:12 - Tatil merkezinde benzin bidonlu çakmaklı iskele eylemi22:59 - Şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi22:58 - Maltepe'de yangın: Ekipler müdahale ediyor22:36 - İyilik evi çocukların ilgi odağı oldu22:31 - Bakan Kurum: Engelli istihdamına çok önem veriyoruz22:22 - Özel hastanede enfeksiyon kaptı hafızasını yitirdi22:15 - Dışişleri Bakanlığından Fransa'daki 'Türk okulu' iddialarına yanıt21:56 - Akar ve komutanlar Mehmetçik ile iftar yaptı21:54 - Binali Yıldırım, halcilerle iftar yaptı21:45 - Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni üyeleri belli oldu
21:44 - Sarallar operasyonunda 21 kişi tutuklandı21:41 - TRT'nin istihdam fazlası personel çalışmasında karar çıktı21:27 - 'Sığınmacıların evlerine dönmelerine imkan sağlayacağız'21:25 - Emniyetten dronlu yaya yolu denetimi21:12 - Fahrettin Altun'dan Alman gazeteciye S-400 yanıtı20:55 - Çanakkale'de sahilde çocuk cesedi bulundu20:49 - Uçuruma yuvarlanan AA muhabiri bulunamadı20:45 - Kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin'i arama çalışmaları sürüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ramazan'da oruç tutuyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Tüm personelin sosyal denge tazminatına son verdi
'Slogan' paylaşmayan ünlüleri hedef gösterdiler
Almanya'ya giden iki üsteğmen geri dönmedi
Reuters: Kuru durdurmak için 1 milyar dolar satıldı
Sağlık Bakanlığı, üst öğrenim zam ve tazminat listesini güncelledi
Beştepe'de kıdem ve taşeron zirvesi
'Hakim bey siz affetseniz ben kendimi affetmem' dedi hakim de affetmedi
2 lise öğrencisi şakalaşırken ölüme böyle gitti
Yıldırım: Oy kullanılan 123 sandıktan 23 tanesi tamamen boş
Ezan erken okundu, binlerce kişi orucunu erken açtı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mektup 2
Seracohw 1
akit gazetesinin jimnastikçi çocukları sansürlemesi 5
bezm-i elest 1
en sevdiğim yemek 13
Maç muhabbetine maydanoz olmama kararı 3
eşek herif 1
Sen bu işten anlarsın 4
ekmeğin sarıldığı kese kağıdının ücretli olması 2
12.05.2019 m.başakşehir vs ankaragücü maçı 3
SON İLANLAR
Türk kızılayı Gençlik Çalışanı Alım İlanı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş Alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci alım ilanı
Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ufuk Ünv. Sağlık Bilimleri Ens. ve Sosyal Bilimler Ens. Y. Lisans ve Doktora İlanı
Sahil Güvenlik Komutanlığı 1 Sürekli İşçi Alacak
Karacabey Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
3 bin kişilik ASDEP alımı için takvim bekleniyor
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam