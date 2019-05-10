Sarallar operasyonunda 21 kişi tutuklandı
'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 21 şüpheli tutuklandı.
|10 Mayıs 2019 21:44
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İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 Mayıs'ta 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 22 kişiyi yakalayarak gözaltına almıştı.
Organize polisi gözaltına alınan şüphelilerin tutuklu bulunan şebeke lideri Ümit Saral ve şebekenin cezaevindeki elemanlarına bakan kişiler olduğunu, cezaevinden Ümit Saral'ın avukatı aracılığıyla gelen talimatları yerine getirdiklerini ileri sürdü. Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüphelilerden 21'i sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.
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