1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TRT'nin istihdam fazlası personel çalışmasında karar çıktı

TRT bünyesinde 20'nin üzerinde kendi isteğiyle, toplamda ise 169 çalışan hiçbir hak kaybı yaşamadan diğer devlet kurumlarına geçecek.
 10 Mayıs 2019 21:41
Yazdır
TRT'nin istihdam fazlası personel çalışmasında karar çıktı

TRT bünyesinde 20'nin üzerinde kendi isteğiyle, toplamda ise 169 çalışan hiçbir hak kaybı yaşamadan diğer devlet kurumlarına geçecek.

Kendi isteğiyle diğer devlet kurumlarına geçmek isteyen personel dışındaki isimlerin, geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren emeklilik teşviki kapsamında olduğu halde bu teşvikten yararlanmayan çalışanlar arasından belirlendiği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde çıkan "TRT'nin bin 600 Kişiyi kurumdan ayırarak başka kurumlara gönderilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirdiği" şeklinde haberlerin de gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TRT'de yeni görev değişiklikleri gerçekleşti
10 Mayıs 2019 19:13		 Adana'da kokmuş horoz eti operasyonu
10 Mayıs 2019 18:08
Türkiye'den Facebook'a 'veri ihlali' cezası
10 Mayıs 2019 16:34		 Emniyet'ten çakar lamba denetimi... 702 araca trafikten men
10 Mayıs 2019 15:29
Doblo araçlar, 15 Temmuz Köprüsü'nden geçebilecek
10 Mayıs 2019 14:14		 Noterlerin nöbeti ilçelere taşınıyor
10 Mayıs 2019 14:13
Başpolisler arasından arasından komiser yardımcısı alınacak
10 Mayıs 2019 12:51		 İstanbul Havalimanı'nın 'özel güvenlik bölgesi' belirlendi
10 Mayıs 2019 11:29
Danıştay Başkanı: Genel İdari Usul Yasası çıkarılmalı
10 Mayıs 2019 11:23		 Hastane çalışanlarından 'birleşmeye' tepki
10 Mayıs 2019 09:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:12 - Tatil merkezinde benzin bidonlu çakmaklı iskele eylemi22:59 - Şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi22:58 - Maltepe'de yangın: Ekipler müdahale ediyor22:36 - İyilik evi çocukların ilgi odağı oldu22:31 - Bakan Kurum: Engelli istihdamına çok önem veriyoruz22:22 - Özel hastanede enfeksiyon kaptı hafızasını yitirdi22:15 - Dışişleri Bakanlığından Fransa'daki 'Türk okulu' iddialarına yanıt21:56 - Akar ve komutanlar Mehmetçik ile iftar yaptı21:54 - Binali Yıldırım, halcilerle iftar yaptı21:45 - Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni üyeleri belli oldu
21:44 - Sarallar operasyonunda 21 kişi tutuklandı21:41 - TRT'nin istihdam fazlası personel çalışmasında karar çıktı21:27 - 'Sığınmacıların evlerine dönmelerine imkan sağlayacağız'21:25 - Emniyetten dronlu yaya yolu denetimi21:12 - Fahrettin Altun'dan Alman gazeteciye S-400 yanıtı20:55 - Çanakkale'de sahilde çocuk cesedi bulundu20:49 - Uçuruma yuvarlanan AA muhabiri bulunamadı20:45 - Kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin'i arama çalışmaları sürüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ramazan'da oruç tutuyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Tüm personelin sosyal denge tazminatına son verdi
'Slogan' paylaşmayan ünlüleri hedef gösterdiler
Almanya'ya giden iki üsteğmen geri dönmedi
Reuters: Kuru durdurmak için 1 milyar dolar satıldı
Sağlık Bakanlığı, üst öğrenim zam ve tazminat listesini güncelledi
Beştepe'de kıdem ve taşeron zirvesi
'Hakim bey siz affetseniz ben kendimi affetmem' dedi hakim de affetmedi
2 lise öğrencisi şakalaşırken ölüme böyle gitti
Yıldırım: Oy kullanılan 123 sandıktan 23 tanesi tamamen boş
Ezan erken okundu, binlerce kişi orucunu erken açtı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
burası müslüman türkiye'nin kürsüsü 5
komşunun balkonuna sofra çırpmak 3
martin skrtel 1
serkan çınar 2
final four 2019 5
11.05.2019 ç.rizespor vs galatasaray maçı 3
su verdiğimiz gül diken olmuşsa sonunda mutlaka budarız 1
han-ı yağma 2
en sevdiğim yemek 13
cami merkezli hayatı özendirmemiz gerekiyor 3
SON İLANLAR
SGK Sözleşmeli Personel Alım İlanı
DHMİ, lisans mezunu 112 Hava Trafik Kontrolörü alacak
Ayhanlar Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Menteşe Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Kentsel Hizmetler 3 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
İzmir Çestur Çeşme İmar Turizm 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Yalova Kaytazdere Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Hazro Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam