TRT'nin istihdam fazlası personel çalışmasında karar çıktı
TRT bünyesinde 20'nin üzerinde kendi isteğiyle, toplamda ise 169 çalışan hiçbir hak kaybı yaşamadan diğer devlet kurumlarına geçecek.
|10 Mayıs 2019 21:41
|Yazdır
TRT bünyesinde 20'nin üzerinde kendi isteğiyle, toplamda ise 169 çalışan hiçbir hak kaybı yaşamadan diğer devlet kurumlarına geçecek.
Kendi isteğiyle diğer devlet kurumlarına geçmek isteyen personel dışındaki isimlerin, geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren emeklilik teşviki kapsamında olduğu halde bu teşvikten yararlanmayan çalışanlar arasından belirlendiği öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde çıkan "TRT'nin bin 600 Kişiyi kurumdan ayırarak başka kurumlara gönderilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirdiği" şeklinde haberlerin de gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|TRT'de yeni görev değişiklikleri gerçekleşti
10 Mayıs 2019 19:13
|Adana'da kokmuş horoz eti operasyonu
10 Mayıs 2019 18:08
|Türkiye'den Facebook'a 'veri ihlali' cezası
10 Mayıs 2019 16:34
|Emniyet'ten çakar lamba denetimi... 702 araca trafikten men
10 Mayıs 2019 15:29
|Doblo araçlar, 15 Temmuz Köprüsü'nden geçebilecek
10 Mayıs 2019 14:14
|Noterlerin nöbeti ilçelere taşınıyor
10 Mayıs 2019 14:13
|Başpolisler arasından arasından komiser yardımcısı alınacak
10 Mayıs 2019 12:51
|İstanbul Havalimanı'nın 'özel güvenlik bölgesi' belirlendi
10 Mayıs 2019 11:29
|Danıştay Başkanı: Genel İdari Usul Yasası çıkarılmalı
10 Mayıs 2019 11:23
|Hastane çalışanlarından 'birleşmeye' tepki
10 Mayıs 2019 09:59