TRT'nin istihdam fazlası personel çalışmasında karar çıktı

TRT bünyesinde 20'nin üzerinde kendi isteğiyle, toplamda ise 169 çalışan hiçbir hak kaybı yaşamadan diğer devlet kurumlarına geçecek.

Kendi isteğiyle diğer devlet kurumlarına geçmek isteyen personel dışındaki isimlerin, geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren emeklilik teşviki kapsamında olduğu halde bu teşvikten yararlanmayan çalışanlar arasından belirlendiği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde çıkan "TRT'nin bin 600 Kişiyi kurumdan ayırarak başka kurumlara gönderilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirdiği" şeklinde haberlerin de gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.