Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni üyeleri belli oldu
|10 Mayıs 2019 21:45
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Kırşehir'de Türkiye Belediyeler Birliği seçimleri yapıldı.
Neşet Ertaş Kültür Merkezinde yapılan ve Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu'nun doğal üye seçildiği seçimlerde AK Parti 2 asil 1 yedek üye ile temsil hakkı kazandı. Seçimler sonucunda asil üyeliklere 49 oy ile Şükrü Turgut, 45 oy alan Hüseyin Takan, 61 oy alan Atılgan Yılmaz ve 64 oy alan Yılmaz Kılıç seçildi. Yedek üyeliklere ise Adem Bıçakçı ve Rasim Arazay kabul gördü.
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), 5355 Sayılı Mahalli İdareler Kanununun 20. Maddesine göre kurulmuş bir mahalli idare birliği olarak biliniyor. TBB Meclisi büyükşehir, il merkezi ve Nüfusu 100 binden fazla olan yerlerin belediye başkanlarını doğal üyeliği ile her ilden belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri arasından milletvekili sayısı kadar seçilecek üyelerden oluşuyor.
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