Akar ve komutanlar Mehmetçik ile iftar yaptı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler iftarda Mehmetçik ile bir araya geldi
|10 Mayıs 2019 21:56
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, iftarda Mehmetçik ile bir araya geldi.
Akar, beraberinde Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile sınır birliklerinde gerçekleştirdiği inceleme ve denetlemelerin ardından Hatay'dan Ankara'ya döndü.
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığına giden Akar ve beraberindeki komutanlar, burada iftarı Mehmetçik ile birlikte yaptı.
İftara Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu ile Muhsin Dere de katıldı.
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