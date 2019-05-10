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Bakan Kurum: Engelli istihdamına çok önem veriyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tüm bakanlıklarda olduğu gibi bakanlıklarında da engelli istihdamına çok önem verdiklerini belirterek, "Merkez teşkilatımızda görevli personelimizin yaklaşık yüzde 10'u engelli kardeşlerimizden oluşmaktadır." dedi.
 10 Mayıs 2019 22:31
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Bakan Kurum: Engelli istihdamına çok önem veriyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tüm bakanlıklarda olduğu gibi bakanlıklarında da engelli istihdamına çok önem verdiklerini belirterek, "Merkez teşkilatımızda görevli personelimizin yaklaşık yüzde 10'u engelli kardeşlerimizden oluşmaktadır." dedi.

Kurum, Engelliler Haftası dolayısıyla Konya'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programında, engelli olmanın asla bir engel olmadığını söyledi.

Hayatın her alanında engellileri destekleyen hizmetler yaptıklarını dile getiren Kurum, şiiriyle müziğiyle ürettiği düşüncesiyle milletin yüz akı şahsiyetler olduğunu ifade etti.

Onların başarıları ve eserlerinin övünç kaynakları olduğunu aktaran Kurum, "Türkiye'de yaklaşık 8,5 milyon engelli vatandaşımız var. Ülkemizde özellikle son 17 yılda, AK Parti iktidarları döneminde engelli kardeşlerimizin hakları ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi konusunda birçok proje ve gelişmeye imza attık. Engellilerin ekonomik, siyasal ve toplumsal yaşama katılımları yönünde birçok çalışma ürettik." diye konuştu.

- "Bakanlık olarak sadece istihdamla yetinmiyoruz"

Evde bakım hizmetlerinden 510 bin engellinin faydalandığını vurgulayan Kurum, Konya'da engellilerin eğitimini sağlayacak birçok eğitim tesisi olduğunu bildirdi.

Kurum, bu tesislerin sayısını artıracaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda sosyal hayatın pek çok alanında engelli vatandaşlarımızı destekleyen hizmetler geliştirdik, geliştirmeye de devam edeceğiz. Tüm bakanlıklarda olduğu gibi bakanlığımızda da engelli istihdamına çok önem veriyoruz. Merkez teşkilatımızda görevli personelimizin yaklaşık yüzde 10'u engelli kardeşlerimizden oluşmaktadır. Bakanlık olarak sadece istihdamla yetinmiyoruz. 'Engelli olmak hayatını yaşamak için engel değildir' düsturuyla hareket ederek Türkiye'nin dört bir yanında yürüttüğümüz projelerde sizlerin yaşam koşullarını çok daha yukarıya çekmek ve daha iyi duruma getirmek için önemli adımlar atıyoruz."

- "Yürüttüğümüz projelerin başında akıllı şehirler geliyor"

Tüm vatandaşların eşit şartlarda yaşayabilecekleri yaşam alanları ürettiklerine değinen Kurum, şunları kaydetti:

"Sizleri şehirlere değil, şehirleri size uygun hale getirme gayretiyle çalışıyoruz. Bu anlamda yürüttüğümüz projelerin başında akıllı şehirler geliyor. Millet bahçelerimizi, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yapılan konutlarımızı ve kamu binalarını engelli vatandaşlarımızın kolayca kullanabileceği şekilde tasarlıyoruz. Bugün ülkemizin birçok noktasında kaldırımlarımızı, otoparklarımızı, merdivenlerimizi ve toplu taşıma araçlarımızı engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak şekilde yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte de yapmaya devam edeceğiz. Camiye, okula, hastaneye giremeyen engelli kardeşimiz kalsın istemiyoruz."

Programa Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, öteki ilgililer ile çok sayıda engelli katıldı.
Anadolu Ajansı
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