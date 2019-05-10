Maltepe'de yangın: Ekipler müdahale ediyor
Maltepe'de bir atölyede yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
|10 Mayıs 2019 22:58
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