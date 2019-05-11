11 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
|11 Mayıs 2019 00:01
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1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çağdaş Gazeteciler Derneğince (ÇGD) düzenlenen 2018 Yılı Başarılı Gazeteciler Ödül Töreni'ne katılacak.
(Ankara/19.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti İl Başkanlığını, Büyükşehir Belediyesini, Şehitkamil ve Şahinbey belediyelerini ziyaret edecek, teşkilat mensupları ile iftarda bir araya gelecek.
(Gaziantep/13.00-19.30)
2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Darülaceze tarafından düzenlenen iftar programına katılacak.
(İstanbul/20.17)
3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ kura çekimine katılacak, ilçe belediye başkanları ile toplantı yapacak, Karapınar iftar programına iştirak edecek.
(Konya/12.00/14.00/19.56)
4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Zeka Oyunları Yarışması Ödül Törenine iştirak edecek.
(Ankara/14.00)
5- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İstanbul İl Teşkilatının iftar programına katılacak.
(İstanbul/20.16)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
(Halep/İdlib)
GÜNCEL
1- Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda haber takibi yaparken uçuruma düşerek kaybolan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına devam edilecek.
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