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11 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları

 11 Mayıs 2019 00:01
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11 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çağdaş Gazeteciler Derneğince (ÇGD) düzenlenen 2018 Yılı Başarılı Gazeteciler Ödül Töreni'ne katılacak.

(Ankara/19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti İl Başkanlığını, Büyükşehir Belediyesini, Şehitkamil ve Şahinbey belediyelerini ziyaret edecek, teşkilat mensupları ile iftarda bir araya gelecek.

(Gaziantep/13.00-19.30)

2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Darülaceze tarafından düzenlenen iftar programına katılacak.

(İstanbul/20.17)

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ kura çekimine katılacak, ilçe belediye başkanları ile toplantı yapacak, Karapınar iftar programına iştirak edecek.

(Konya/12.00/14.00/19.56)

4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Zeka Oyunları Yarışması Ödül Törenine iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

5- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İstanbul İl Teşkilatının iftar programına katılacak.

(İstanbul/20.16)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda haber takibi yaparken uçuruma düşerek kaybolan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına devam edilecek.
Anadolu Ajansı
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