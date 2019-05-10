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Tatil merkezinde benzin bidonlu çakmaklı iskele eylemi

Antalya'nın ünlü tatil bölgelerinden Adrasan'da bir vatandaş, tur teknesini bağladığı iskelenin belediye tarafından yıkılacağını duyunca benzin dolu bidonla iskeleye çıktı.
 10 Mayıs 2019 23:12
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Tatil merkezinde benzin bidonlu çakmaklı iskele eylemi

Antalya'nın ünlü tatil bölgelerinden Adrasan'da bir vatandaş, tur teknesini bağladığı iskelenin belediye tarafından yıkılacağını duyunca benzin dolu bidonla iskeleye çıktı. O anları sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlayan turizmci, "İskele yıkılırsa zabıtaları ve kendimi yakarım" diyerek tehditler savurdu. Turizmci, belediye başkanlığı seçimlerinde diğer adaya oy verdiği için iskelesinin yıkılmak istendiğini ileri sürdü.

Kumluca ilçesine bağlı tatil bölgesinde turizmle uğraşan Tahir A., iddiaya göre teknesini bağladığı iskelenin belediye ekiplerince yıkılacağını öğrenince sinir krizi geçirdi. Teknesinden çıkan Tahir A., iskeleye çıkıp eline aldığı bidonla kendini yakacağını söyledi. Zabıta ve jandarma ekiplerini yaklaşmama konusunda uyaran turizmci, bidondaki benzini iskeleye ve üzerine dökerek eylemine başladı. Tüm ikna çabalarına rağmen eylemini sürdüren Tahir K., bir yandan da cep telefonu ile sosyal medya üzerinden canlı yayına başladı. Turizmcinin bu eylemini anne ve babası da iskele önünde oturarak izledi.

"Zabıtaları da yakarım, kendimi de yakarım"

1989 yılından bu yana yapı kayıt belgesiyle var olan iskelenin belediye seçimlerinde diğer adaya oy attığı için belediye başkanı tarafından yıkılmak istediğini ileri süren Tahir K., "Zabıtaları da yakarım, kendimi de yakarım" diyerek iskeledeki eylemine devam etti. Kendisine zulüm yapıldığını savunan turizmci, diğer teknecilerin iskelelerine aynı prosedürün uygulanmadığını öne sürdü. Belediye başkanına eleştirilerini sürdüren Tahir K., "Sen bu iskeleyi yıktığın anda yakıyorum kendimi Feda olsun. Ben yanınca sen de vicdanınla o koltukta oturabilecek misin?" dedi. Tahir K. iskelenin hukuksuz olmadığını, hukuksuzluk olduğu takdirde kendisinin yıkacağını söyledi.

İkna etmek 6 saat sürdü

Herhangi bir olumsuzluğa karşı itfaiye ekiplerinin de hazır bulunduğu eylem sonrası, belediyenin zabıta ekipleri diğer iskeleleri yıktı. Ardından Tahir A.'yı eyleminden vazgeçirmek için ikna çalışmaları başladı. Saat 10.30 sıralarında eylemine başlayan turizmci, 16.30 sıralarında belediye fen işleri müdürünün iknasıyla iskeleden indirildi. Eylemin ardından turizmcinin iskelesi de, belediye ekiplerince yıkıldı.
İhlas Haber Ajansı
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