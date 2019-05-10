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Ünlü marka için Kars'ta dev bir fabrika kuruyorlar

Gözalan kardeşler Kars'ta Columbia için fabrika kuracak.
 10 Mayıs 2019 23:26
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Ünlü marka için Kars'ta dev bir fabrika kuruyorlar

Gözalan Şirketler Grubu, Türkiye'nin en eski perakendecilerinden biri. Birçok yabancı markanın Türkiye temsilciliğini yürütüyor.

Columbia, Sorel ve Pony gibi lider tekstil markalarını Türkiye'ye getiren Grup, sektörünün öncü kuruluşlarından. Columbia markalı ürünler Türkiye'de 2004'ten beri 20 şehirde 94 noktada satılıyor. Grup 2010'da bünyesine Sorel markasını da dahil etti. 2011'den itibaren Sorel markasını Türkiye'ye getiriyor.

Patronlardunyasi.com sitesindeki yer alan habere göre; 1938'de kurulan Columbia Sportswear Company, şapka distribütörlüğü yapan küçük bir aile şirketiyken, su geçirmez, nefes alabilir kumaştan ceket yapan ilk firmalar arasına girerek dünyanın en büyük dış giyim markalarından biri haline gelmiş.

Amerika'da kayak giyiminde önde gelen markalar arasında yer alan Columbia'nın çizgisi, dış giyim, spor giyim, dayanıklı ayakkabı ve aksesuar alanlarında geniş bir çeşitlilik sunuyor.

Columbia markalı ürünler ısı kaybını önleme, yağmur ve kardan koruma özellikleri ile öne çıkıyor. Markanın Türkiye'de 40 mağazası var. Markanın yeni mağazalar açacağını da duyuyoruz ancak kulisimiz bu konuyla ilgili değil.

Grubun patronları Kerim, Furkan ve Kerem Gözalan kardeşler yeni bir yatırım hazırlığı yapıyormuş. Yatırım bu kez perakendeye değil üretime olacakmış.

Öğrendiğimize göre, Gözalan kardeşler Kars'ta Columbia için fabrika kuracakmış. Yatırım ile ilgili son çalışmalar yapılıyormuş. Yaz sonu gelmeden yatırım başlayacakmış.

Uluslararası markaların yatırımları önemli. Nike'ın Doğubeyazıt'ta yatırım yapacağı açıklanmıştı. Yaklaşık 5 bin kişinin istihdam edileceği belirtilmişti. Şimdi de başka bir uluslararası marka olan Columbia'nın yatırım kararı alması önemli...
Memurlar.Net
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