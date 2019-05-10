AB ve Türkiye ayrılmaz bir çift
|10 Mayıs 2019 23:50
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Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries, "Her ne kadar ilişkiler zaman zaman türbülansa girse de AB ve Türkiye ayrılmaz bir çift. AB'nin istikrarlı, müreffeh ve demokratik bir Türkiye'ye ihtiyacı var, tıpkı Türkiye'nin de ilerlemelerinde ve reform hareketlerinde kendisine eşlik edecek bir ortağa ihtiyacı olduğu gibi." dedi.
Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries'ın ev sahipliğinde Fransız Sarayı'nda "Avrupa Günü" nedeniyle düzenlenen resepsiyon ve konsere, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, çok sayıda büyükelçi, diplomat ve davetli katıldı.
Büyükelçi Fries, açılış konuşmasında Türkiye-AB ilişkilerine değindi.
Avrupa Birliği'nin, Brexit ve popülizmin yükselişi gibi önemli konuları tartıştığını belirten Fries, "Böyle önemli bir dönemde Avrupa Parlamentosu seçimleri, kıtamız için tarihi bir öneme sahip. Her zamankinden daha çok milliyetçi içe dönük ve bölünme eğilimlerinden uzak bir Avrupa'ya ihtiyacımız var. Özgürlük, koruma ve ilerlemeden oluşan üç iddianın etrafında oluşan bir rönesansa ihtiyacımız var." diye konuştu.
Fries, AB-Türkiye ilişkilerinin önemine dikkat çekerek, şunları kaydetti:
"Avrupa Parlamentosu'nun yenilenmesinden ve yeni bir Avrupa Komisyonu'nun oluşturulmasından sonra AB-Türkiye ilişkilerinin, önümüzdeki yıllarda en önemli tartışmalardan olacağını düşünüyorum. Her ne kadar ilişkiler zaman zaman türbülansa girse de AB ve Türkiye ayrılmaz bir çift. AB'nin istikrarlı, müreffeh ve demokratik bir Türkiye'ye ihtiyacı var, tıpkı Türkiye'nin de ilerlemelerinde ve reform hareketlerinde kendisine eşlik edecek bir ortağa ihtiyacı olduğu gibi.
Fransa'nın, Türkiye'nin AB ile ilişkilerini güçlendiren tüm siyasi, iktisadi ve sosyal reformları, demokratik değerlerin ve hukuk devleti ilkelerinin güçlenmesi çabalarını destekleyeceğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. "
- "Türkiye çeşitliliğiyle AB'ye çok şey katacaktır"
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger de AB'nin ortaya çıkış sürecini ve AB-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi.
Berger, "İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra savaşa sebep olan araçları ortadan kaldırmak gerektiği fikri ortaya çıktı. Bu, ulus devletlerin elinden enerji ve çeliği almak anlamına geliyordu. AB fikri bunu başararak kıta için çok önemli bir adım attı." dedi.
Berger, şunları kaydetti:
"AB devletleri büyük sorunların etrafında birleşti. Çok taraflılığın devam ettirilmesi, terörle ve güvenliğimizi tehdit eden unsurlarla mücadele ve iklim değişiklikleri gibi konular Türkiye'yle de ortak olan konular. Türkiye çeşitlilik içinde bütünlük anlamında AB için çok önemli. Türkiye çeşitliliğiyle AB'ye çok şey katacaktır."
Açılış konuşmalarının ardından sahneye çıkan Adrienne Haan, Piyanist Benjamin Schaefer eşliğinde Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca eserler seslendirdi.
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