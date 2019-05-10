Antalya'da masalsı Hint düğünü

İngiltere'de yaşayan 200 Hindistanlı, lüks bir otelde 3 gün 3 gece sürecek düğün için Antalya'ya geldi.

Antalya'nın Kundu Turizm Bölgesi'nde, İngiltere'nin başkenti Londra'da bir otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ailelerinin kızları Nıltesh ve damat Nishma Raithatha, düğünlerini yapmak için Antalya'yı tercih etti.

Bugün lüks bir otelde başlayan, 3 gün 3 gece devam edecek düğüne Londra'dan 200 davetli katıldı. Davetliler çeşitli dans, müzik ve ışık gösterileriyle doyasıya eğlendi.

Titanic Mardan Palace Uluslararası Düğün ve VIP Etkinlik Sorumlusu Mustafa Onat, misafirlerinin tamamına yakınının Londra'da yaşayan Hindistanlılardan oluştuğunu söyledi.

Avrupa'daki Hindistanlıların artık düğün için Türkiye'yi tercih etmeye başladığını belirten Onat, "Hindistanlı çiftimizin düğünü 3 gün sürecek ve 3 farklı otelimizde çeşitli etkinliklerle devam edecek. Hindistanlılar artık düğünlerini yapmak için Avrupa'yı değil ülkemizi tercih etmeye başladı. Hindistan'dan gelen misafirler düğün sonunda ülkelerine dönüyor ama Londra'dan gelen misafirler otelde konaklamaya devam ediyor." dedi.

Gelinin babası Raju Raithatha, daha önce golf oynamak için Antalya'ya geldiğini, Türkiye'yi çok beğendiği için çocuklarının düğününü de burada yapmaya karar verdiklerini anlattı.

Gelinin annesi Smita Raihatha ise Türkiye ve Antalya'yı çok beğendiğini ve tekrar gelmeyi düşündüklerini dile getirdi.