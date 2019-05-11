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PKK'dan, İmamoğlu'na ikinci kez destek açıklaması

Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Bese Hozat'tan sonra, yine terör örgütünün sözde lideri Duran Kalkan da "İmamoğlu'nun desteklenmesi gerektiğini" belirtti.
 11 Mayıs 2019 00:04
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PKK'dan, İmamoğlu'na ikinci kez destek açıklaması

Bugün basına yansıyan haberlerde, gerçek adı Hülya Oran, kod adı ise Bese Hozat olan terör örgütü eşbaşkanı'nın, Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğine dair açıklamaları yer almıştı.

Akşam saatleri itibariyle, sosyal medyada bir PKK üst düzey yöneticisinin daha açıklaması yayımlandı.

Bu kez terör örgütünün sözde PKK Yürütme Kurulu üyesi Duran Kalkan bir açıklama yaptı. İstanbul'da 31 Mart'ta ortaya çıkan başarıyı kutlayan terör örgütünün sözde yöneticisi Duran Kalkan "Emeği geçen herkesi selamlıyorum, başarılarının da devamını diliyorum. Her gün savaş yürütüyoruz. AKP- MHP bloğu 31 Mart'ta kaybetmiştir. Yeni bir yönetim gerekiyor. İmamoğlu yeni bir yönetim istemeli. Bu bilinci topluma yaymalı. Önümüzdeki süreçte faşist siyasetin daha fazla geriletildiği ve buna karşı demokratik hareketin, Özgür Kürdistan ve demokratik Türkiye çözümünün giderek geliştiği bir süreç olacak. Bu da insanlığın hayrına olacak" dedi.

KCK eşbaşkanı Bese Hozat'tan 23 Haziran'da, İmamoğlu'na destek açıklaması

Diğer taraftan, iki PKK üst düzey sözde yöneticisinin bugün içerisinde yaptığı açıklamaya rağmen, Ekrem İmamoğlu henüz bu açıklamalarla ilgili olarak bir değerlendirme yapmamıştır.


PKK'dan İmamoğlu'na ikinci destek açıklaması
Memurlar.Net
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