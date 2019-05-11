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Hakkari'de Ramazan geceleri huzur içinde geçiyor

Türkiye'de ezanın ilk okunduğu illerden biri olan Hakkari'de vatandaşlar Ramazan ayını huzur içerisinde geçiriyor
 11 Mayıs 2019 01:29
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Hakkari'de Ramazan geceleri huzur içinde geçiyor

Türkiye'de ezanın ilk okunduğu illerden biri olan Hakkari'de vatandaşlar Ramazan ayını huzur içerisinde geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucunda huzur ve güven ortamının sağlandığı kentte, cadde ve sokaklarda renkli görüntüler yaşanıyor.

İftardan sonra çarşı merkezine akın eden vatandaşlar, sahur vaktine kadar park ve bahçelerde vakit geçiriyor, çocuklar da oyun parklarında gönüllerince eğleniyor.

Vatandaş Murat Taş, Hakkari'de insanların Ramazan ayını kendi kültürleri içerisinde güzel bir şekilde yaşadığını söyledi.

Taş, ''Burada her kesimden insanlar var. Dışarıdan gelen vatandaşlarımız, polis, asker, öğretmenler halkla iç içe. Bu Hakkari için güzel bir örnektir. Ramazan ayı insanları kaynaştırıyor. İnşallah bu huzurumuz, güzelliğimiz her daim olur.'' diye konuştu.

Kentte Ramazan gecelerinin güzel geçtiğini belirten Medeni Turan ise vatandaşların gece yarılarına kadar cadde ve sokaklarda vakit geçirdiğini ifade etti.
Anadolu Ajansı
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