İçişleri Bakanlığı paylaştı: İşte o video...
|11 Mayıs 2019 04:18
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"Direksiyon başında makyaj yapabileceğiniz tek araç" ve "Trafiğin En 'Çekici' Aracı Makyaj Vlogu" mesajıyla sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılan videoda, bir kadın sürücünün emniyet kemerini taktıktan sonra trafikte direksiyon başında makyaj yaptığının görüntülerine yer verildi.
Videodaki sürücü, makyajını nasıl yaptığını anlatırken aracın da seyir halinde olduğu anlaşılıyor.
Videonun sonunda ise otomobilin trafikte seyir halinde olmadığı ve bir çekici üzerinde taşındığı görülüyor.
Bakanlık, bu video ile trafikte seyir halindeyken sürücülerin dikkatini yola vermesi gerektiği mesajını veriyor.
Direksiyon başında makyaj yapabileceğiniz tek araç 😱T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) 10 Mayıs 2019
Trafiğin En "Çekici" Aracı Makyaj Vlogu ️
Sürpriz sonlu videonun tamamını izlemek için 👉 https://t.co/Gpq9Yd1X9U#TrafikHaftası #KırmızıDüdük pic.twitter.com/RtDsfN0Rvu
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