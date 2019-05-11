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İçişleri Bakanlığı paylaştı: İşte o video...

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesaplarından Trafik Haftası dolayısıyla bir video yayınladı.
 11 Mayıs 2019 04:18
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İçişleri Bakanlığı paylaştı: İşte o video...

"Direksiyon başında makyaj yapabileceğiniz tek araç" ve "Trafiğin En 'Çekici' Aracı Makyaj Vlogu" mesajıyla sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılan videoda, bir kadın sürücünün emniyet kemerini taktıktan sonra trafikte direksiyon başında makyaj yaptığının görüntülerine yer verildi.

Videodaki sürücü, makyajını nasıl yaptığını anlatırken aracın da seyir halinde olduğu anlaşılıyor.

Videonun sonunda ise otomobilin trafikte seyir halinde olmadığı ve bir çekici üzerinde taşındığı görülüyor.

Bakanlık, bu video ile trafikte seyir halindeyken sürücülerin dikkatini yola vermesi gerektiği mesajını veriyor.
Memurlar.Net
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