Şeker ihracatına izin çıktı
|11 Mayıs 2019 06:10
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Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığından, üreticilerin kristal şeker ihracatına izin çıktı.
Kurumdan alınan bilgiye göre, kristal şeker ihracatı, aylık olarak sadece, talep sahibinin şeker üreticisi şirket veya ihracatçı şirket olması halinde 20 tona kadar yapılabilecek. Şeker üreticileri bir süredir ihracata izin verilmesini talep ediyordu.
Pancar Şekeri Üreticileri Derneği Başkanı Hüseyin Akay, bir yıl önceden üretilip tüketilememiş ihracat kayıtlı "C şeker"lerin fabrikalarda ciddi stoklar oluşturduğunu söyledi.
STOKLARI ERİTECEK KARAR
Akay, şöyle devam etti: "Fabrikaların uzun süreli stok taşıma yükümlülüğünden kurtulması gerekiyordu. Yurt dışından da talep vardı. Dolayısıyla fabrikalarda biriken stokun eritilmesi açısından olumlu karar. Buna karşın 20 tona kadar getirilen ihracat sınırlaması sorunu çözmez."
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