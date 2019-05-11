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İmamoğlu Türkiye'yi şikayet ediyor

CHP'li Ekrem İmamoğlu mesajlarını iç kamuoyundan çok Batı'ya veriyor. Alman DW, İngiliz BBC, The Guardian ve The Times başta olmak üzere birçok medya kuruluşuna konuşan İmamoğlu, "demokrasi tehlikede" diyerek Türkiye'yi şikayet etti. "Tutuklanmaktan korkuyor musunuz?" sorusuna "Evden helallik alıp çıkıyorum" karşılığını verdi. "Yeni cumhurbaşkanı olacak mısınız?" sorusuna cevabı ise "Allah bilir" oldu
 11 Mayıs 2019 06:40
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İmamoğlu Türkiye'yi şikayet ediyor

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından mazbatası iptal edilen CHP'li Ekrem İmamoğlu, uluslararası medya kuruluşlarına arka arkaya röportaj veriyor.

Alman menşeili DW Türkçe ve WDR Cosmo, İngiltere merkezli BBC Türkçe, The Guardian ve The Times'a ardı ardına demeç veren İmamoğlu, İstanbul'da oyların organize bir şekilde çalındığına hiç değinmeden bol bol 'demokrasi' nutukları attı; muhabirlerin kendisini Erdoğan'la karşılaştırmasından duyduğu memnuniyeti ise gizlemedi. Demeçlerinde sık sık 'Cumhurbaşkanı adaylığı' sorularıyla karşılaşan İmamoğlu, bu algıyı körüklemek için fikir birliği içerisinde hareket eden Avrupa basınının tavrından oldukça mutlu görünüyor. Çünkü Batı basını onu 2023 yılı için Erdoğan'a rakip olarak sunmaya başladı bile.

TUTUKLANACAKMIŞ HELALLİK ALMIŞ!

Son 10 yıldır Türkiye'de baskıcı bir yönetim olduğu algısı oluşturmak için düzinelerce düzmece habere imza atan Alman devlet televizyonu Deutsche Welle (DW), İmamoğlu ile röportajında yine maharetlerini sergiledi. Siyasi muhalif olmasından ötürü İmamoğlu'nun sanki tutuklanabileceği algısını yerleştirmeye çalışan DW, muhatabına "Tutuklanmaktan korkuyor musunuz?" sorusunu yöneltti. Pası alan İmamoğlu ise tam da Almanların beklediği cevabı verdi: "Evden, çocuklarımdan, eşimden, annemden, babamdan, kardeşimden helallik alıp çıktım. Bunun anlamını, aslında ne demek istediğimi toplum anlıyor."


ÇALINAN OYLARA HİÇ DEĞİNMİYOR

İmamoğlu, İngiliz The Times gazetesine verdiği demeçte ise Türkiye'de demokrasinin tehlike altında olduğunu iddia etti. İmamoğlu, "Türkiye hala bir demokrasi ancak mücadele ve çalışma gerektiriyor. İnsanlardaki bu olağanüstü inancı görüyorum; ben onların sadece yüzüyüm ve sesiyim" dedi.


Gazete ise röportajı duyururken 'seçimlerde baskı uygulandığını' ileri sürerek "İstanbul'un kaybı, 1994'te belediye başkanı olarak siyasi kariyerine başlayan Erdoğan'a darbe oldu" yorumu yaptı. İmamoğlu, COSMO-Interview'a verdiği mülakatta ise YSK'nın seçim iptal kararını değerlendirirken yine oyların çalınmasına hiç değinmedi; YSK'nın demokrasiye ihanet ettiğini öne sürdü. İmamoğlu, iptal gerekçelerinin ise uydurma olduğunu savundu.


2023'E YILINA GAZLANIYOR

İngiliz The Guardian ise röportaj yaptığı İmamoğlu'nu '2023' yılı için şu sözlerle teşvik etti: "İmamoğlu'nun kucaklayıcı bir dili var. Akıllı, harika bir sicile sahip ve 2023'te Erdoğan'a karşı aday olacağını umuyorum." Röportaj verdiği İngiliz BBC de İmamoğlu'na 'başkanlık' rotası çizdi. "Sizce bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan için sonun başlangıcı mı?" sorusuna İmamoğlu,

"Her şeyin bir sonu var. İktidarın sonu var" cevabı verdi; "Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı olacak mısınız?" sorusunu ise "Allah bilir" diye yanıtladı.

Aybike Eroğlu

Yeni Şafak
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