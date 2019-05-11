AK Partili vekillere 'hemşehri' talimatı
|11 Mayıs 2019 07:07
|Yazdır
İstanbul seçimleri için çalışmalarını yoğunlaştıran AK Parti kurmayları her fırsatta bir araya gelerek, yapılan hazırlıkları da değerlendiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kapsamda AK Parti milletvekilleri ile birlikte iftar yapacak ve istişare toplantısında bir araya gelecek.
ÖNCE İSTİŞARE TOPLANTISI
Geleneksel hale gelen milletvekilleri iftar programı pazartesi günü AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Bu yıl düzenlenen iftar sonrasında ise Erdoğan, milletvekilleri ile istişare toplantısı düzenleyecek. Toplantının gündeminde ise İstanbul seçimi olacak.
SEFERBERLİK İLAN EDECEK
Toplantıda milletvekillerine seslenecek olan Erdoğan'ın, tüm vekillerin İstanbul seçimleri için seferber olmasını isteyecek. AK Parti'nin seçim hazırlıkları kapsamında tüm milletvekillerinin çalışmalara katılması daha önce gündeme gelmişti.
KAMPANYADA FAAL ÇALIŞACAKLAR
Bu çalışma kapsamında 41 İstanbul milletvekili kendi seçim çevresi ile bir araya gelerek Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'a destek isteyecekler. İstanbul dışındaki illerin249 milletvekili ise İstanbul'da yaşayan hemşehrileri ile bir araya gelerek bu desteği talep edecek.
MECLİS GÜNDEMİ DE MASADA
Milletvekilleri iftarı ve istişare toplantısında İstanbul seçiminin yanı sıra yaz döneminde yapılacak olan siyasi çalışmalarında belirlenmesi bekleniyor. Buna göre TBMM'nin çalışma programı, çıkartılması beklenen yasaların da bu toplantıda ele alınması bekleniyor. Ayrıca gündeme ilişkin diğer başlıklar da masaya yatırılacak.
Fazlı Şahan ?
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|CHP mescide izin vermedi
11 Mayıs 2019 07:50
|HDP'nin kayyum rövanşizmi tepki çekti
11 Mayıs 2019 07:35
|CHP Lideri hakkında 'sır görüşme' iddiası
11 Mayıs 2019 07:20
|Emekliler bin 260 TL istiyor
11 Mayıs 2019 06:50
|İmamoğlu Türkiye'yi şikayet ediyor
11 Mayıs 2019 06:40
|Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı Yönetmeliği
11 Mayıs 2019 04:27
|İçişleri Bakanlığı Araştırma Merkezi Yönetmeliği
11 Mayıs 2019 04:26
|11 Mayıs 2019 tarihli atama kararı yayımlandı
11 Mayıs 2019 04:13
|İstanbul İl Seçim Kurulu, 23 Haziran ile ilgili seçim takvimini açıkladı
11 Mayıs 2019 01:26
|İYİ Partili 150 kişi AK Parti'ye geçti
11 Mayıs 2019 00:23