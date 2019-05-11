HDP'nin kayyum rövanşizmi tepki çekti

?31 Mart mahalli seçimlerinden sonra HDP, hedef tahtasına kayyum döneminde işe alınan işçileri oturttu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde kayyum döneminde işe başlayan kişilerin tespit edilmesi için 'hasar tespit komisyonu' adıyla bir komisyon kuruldu.

İSTİFAYA ZORLAMA TAKTİĞİ

Belediyede görevli polis eşleri ve şehit çocuklarının ilk etapta yerlerini değiştiren HDP yönetimi, çalışanları anabinanın dışında park ve bahçeler müdürlüğü, ulaştırma gibi birimlerde görevlendirerek sindirmeye çalışıyor.

Yeni Şafak'a ulaşan bilgilere göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde henüz eleman çıkarımı yaşanmadı. Ancak kurulan komisyondan sonra kayyum döneminde işe alınan vatandaşların işlerine son verileceği belirtiliyor. HDP'li belediye, farklı birimlere yaptığı kaydırmalarla, çalışanları istifaya zorluyor.

RAMAZAN'I SÜRGÜN İÇİN BAHANE ETTİLER

Benzer bir girişim Silvan'da da yaşandı. Kayyum döneminde işe giren kişiler, Ramazan bahanesiyle farklı birimlere kaydırıldı. HDP'li belediye, "Temizlik personelimiz yok, Ramazan'da sokaklar temiz olsun" diyerek, personelleri hizmet binasının dışında görevlendirmeye başladı.

GERGİNLİK ÇIKARILIYOR

Silvan Belediyesi'nde de, seçimlerinin ardından, daha önce HDP'li belediyede görev yapan kişilerin, belediye binasına gelerek boy göstermeye başladığı öğrenildi. Kayyum döneminde işe alınanlar ile HDP'li çalışanlar arasında sık sık gerginlik yaşandığı da gelen bilgiler arasında. Silvan'da hizmetlerini durdurduğu, çalışanların mesai saatini doldurarak evine gittiği öğrenildi.

Ramazan'da işsiz kaldılar

Hendek ve barikat terörünün en yoğun şekilde yaşandığı ilçelerden biri olan Diyarbakır Sur'da, şu ana kadar 145 kişinin işine son verilirken, Kayapınar ilçesinde 15, Lice ilçesinde ise 7 vatandaş işten çıkarıldı. Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde de ikisi şehit yakını 30 işçi işten çıkarılmıştı. Batman'da kayyum döneminde işe alınanların yerleri değiştirilmişti.

Aybike Eroğlu