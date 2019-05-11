1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CHP mescide izin vermedi

Yenişafak Gazetesinde yer alan habere göre: CHP, Kadıköy Belediyesi'ne ait kurumlarda mescide izin vermiyor. AK Partili Meclis üyeleri 2014-2019 arasında Evlendirme Dairesi, Caddebostan Kültür Merkezi, Kozyatağı Kültür Merkezi ve Kadıköy Belediyesi'ne ait ek binalarda mescit olmadığını belirterek 7 kez önerge sundu. Ancak CHP yönetimi adım atmadı.
 11 Mayıs 2019 07:50
Yazdır
CHP mescide izin vermedi

CHP'li belediyelerin din ve vicdan hürriyeti konusundaki 'olağanüstü hassasiyetini' Kadıköy Belediyesi çok iyi özetliyor.

30 yıldır CHP'nin yönettiği Kadıköy'de belediyeye bağlı belli başlı kurumlarda bir tek mescid bulunmuyor. Kadıköy Evlendirme Dairesi, Caddebostan Kültür Merkezi, Kozyatağı Kültür Merkezi ve Kadıköy Belediyesi'ne ait ek binaların hiçbirinde mescid yok. Kadıköy Belediye Meclisi'nde görev yapan AK Parti'li meclis üyeleri 2014-2019 yılları arasında bu konunun çözümü için 4 kez sözlü, 3 defa da yazılı önerge sundu.

Önergelerde, 'Kadıköylülerin Anayasal hakları olan din ve vicdan hürriyetleri gereği özgürce ibadet edebilmeleri için' çeşitli binaların içerisine mescid açılması istendi. Ancak CHP yönetimi, bu teklifler karşısında hiçbir adım atmadı.

AK Parti'li eski Kadıköy ve İBB Meclis Üyesi Ömer Şahan, hizmet binalarında mescid olmadığı için ibadethane açmak amacıyla Kadıköy Belediye Meclisi'ne defalarca önerge verdiklerini, ancak 5 yıldır hiçbir adım atılmadığını anlattı. Şahan, "Talepler her defasında reddedildi. Tüm ısrar ve çabalarımıza rağmen talep ettiğimiz noktalara mescid yapılmadı. Vatandaşın ibadet hakkını kısıtlamaya çalışıyorlar" diye konuştu.

Fatih Özer
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
HDP'nin kayyum rövanşizmi tepki çekti
11 Mayıs 2019 07:35		 CHP Lideri hakkında 'sır görüşme' iddiası
11 Mayıs 2019 07:20
AK Partili vekillere 'hemşehri' talimatı
11 Mayıs 2019 07:07		 Emekliler bin 260 TL istiyor
11 Mayıs 2019 06:50
İmamoğlu Türkiye'yi şikayet ediyor
11 Mayıs 2019 06:40		 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı Yönetmeliği
11 Mayıs 2019 04:27
İçişleri Bakanlığı Araştırma Merkezi Yönetmeliği
11 Mayıs 2019 04:26		 11 Mayıs 2019 tarihli atama kararı yayımlandı
11 Mayıs 2019 04:13
İstanbul İl Seçim Kurulu, 23 Haziran ile ilgili seçim takvimini açıkladı
11 Mayıs 2019 01:26		 İYİ Partili 150 kişi AK Parti'ye geçti
11 Mayıs 2019 00:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:30 - 'Mehmet Aydın'ın kardeşi hayvan hırsızı çıktı08:05 - Bakanlık devreye girdi gazinin ayağındaki kelepçe çıkarıldı07:50 - CHP mescide izin vermedi07:45 - Erzurum'da gölette 2 çocuk boğuldu07:35 - HDP'nin kayyum rövanşizmi tepki çekti07:25 - Havalimanı personeline hakarete adli kontrol07:20 - CHP Lideri hakkında 'sır görüşme' iddiası07:07 - AK Partili vekillere 'hemşehri' talimatı06:50 - Emekliler bin 260 TL istiyor06:40 - İmamoğlu Türkiye'yi şikayet ediyor
06:30 - Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı - Haritalı06:10 - Şeker ihracatına izin çıktı04:27 - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı Yönetmeliği04:26 - İçişleri Bakanlığı Araştırma Merkezi Yönetmeliği04:18 - İçişleri Bakanlığı paylaştı: İşte o video...04:13 - 11 Mayıs 2019 tarihli atama kararı yayımlandı01:29 - Hakkari'de Ramazan geceleri huzur içinde geçiyor01:26 - İstanbul İl Seçim Kurulu, 23 Haziran ile ilgili seçim takvimini açıkladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ramazan'da oruç tutuyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
PKK'dan, İmamoğlu'na ikinci kez destek açıklaması
İYİ Partili 150 kişi AK Parti'ye geçti
11 Mayıs 2019 tarihli atama kararı yayımlandı
Hakkari'de Ramazan geceleri huzur içinde geçiyor
İstanbul İl Seçim Kurulu, 23 Haziran ile ilgili seçim takvimini açıkladı
İmamoğlu Türkiye'yi şikayet ediyor
CHP Lideri hakkında 'sır görüşme' iddiası
Emekliler bin 260 TL istiyor
Havalimanı personeline hakarete adli kontrol
11 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
final four 2019 5
bir kg patates ve bir kg soğanın 10 lira olması 1
serkan çınar 2
memurlar.net facebook sayfası 1
ramazan ayında tbmm kürsüsünde su içilmesi 10
su verdiğimiz gül diken olmuşsa sonunda mutlaka budarız 1
sandığa gitmeyen küskünleri çekmek 2
portakalcicegi2017 4
psikologun kurşun döktürmeyi tavsiye etmesi 1
çaydanlık şakası 2
SON İLANLAR
Sivas Kangal Ekbelsan LTD Şirketi Geçici 5 İşçi Alacak
Igdır Aralık İşlçesi ve Köylülerinin Sulama Birliği Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Bursa Tarım 1 İşçi Alacak
Edirne Enez Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnş 2 İşçi Alacak
Ankara Turksmd 2 İşçi Alacak
Aydın Akn Turizm 4 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik 4 İşçi Alacak
Aydın İncirbel Akar Turizm 4 İşçi Alacak
İzmir Çeşme Çeştur İmar 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam