Emekliler bin 260 TL istiyor

TÜED Genel Başkanı Ergün "Gelir ve aylıklarla birlikte her yıl artan sosyal yardımlar gibi, emekli bayram ikramiyeleri de bir artış sistemine endekslenmelidir. 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'ndaki düzenlemeyle birçok ödeme, yıllık bazda yüzde 26 artırıldı.

Emeklilerimiz için büyük önem taşıyan ikramiyelerin de bu kapsamda iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu oranda yapılacak artış, yeni bir bayram müjdesi olacaktır" dedi.

Bayram ikramiyeleri ile emeklilerin bayramları maddi anlamda daha az buruk geçirdiğini dile getiren Ergün; yapılacak artıştan, başta küçük esnaf olmak üzere herkesin nasipleneceğini vurguladı.