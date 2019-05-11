1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Havalimanı personeline hakarete adli kontrol

İstanbul Havalimanında uçağın rötar yapması sonucu yer hizmeti personeline hakaret eden kadın hakkında, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı
 11 Mayıs 2019 07:25
Yazdır
Havalimanı personeline hakarete adli kontrol

İstanbul Havalimanında uçağın rötar yapması sonucu yer hizmeti personeline hakaret eden kadın hakkında, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.

İstanbul Havalimanında 26 Nisan'da İstanbul-Bodrum seferini yapan uçağın rötar yapması sonucu yer hizmeti personeli T.S'ye ağır hakaretlerde bulunan yolcu F.F.E. adlı kadın hakkında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Kısa sürede sosyal medya ve basın kuruluşlarında yayılan görüntülerin ardından başlatılan soruşturma sonucunda F.F.E., İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından 'hakaret' suçundan adli makamlara sevk edildi. F.F.E. hakkında sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Mehmet Aydın'ın kardeşi hayvan hırsızı çıktı
11 Mayıs 2019 08:30		 Bakanlık devreye girdi gazinin ayağındaki kelepçe çıkarıldı
11 Mayıs 2019 08:05
Erzurum'da gölette 2 çocuk boğuldu
11 Mayıs 2019 07:45		 Çanakkale'de sahilde çocuk cesedi bulundu
10 Mayıs 2019 20:55
Uçuruma yuvarlanan AA muhabiri bulunamadı
10 Mayıs 2019 20:49		 Kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin'i arama çalışmaları sürüyor
10 Mayıs 2019 20:45
İzmir'de tefeci çete operasyonunda 10 tutuklama
10 Mayıs 2019 20:26		 Adana'da iki otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 2 yaralı
10 Mayıs 2019 20:20
Koyunları için öldürülen kadının katil zanlıları tutuklandı
10 Mayıs 2019 20:10		 'Çiftlik Bank' sanıkları savunma yaptı
10 Mayıs 2019 20:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:30 - 'Mehmet Aydın'ın kardeşi hayvan hırsızı çıktı08:05 - Bakanlık devreye girdi gazinin ayağındaki kelepçe çıkarıldı07:50 - CHP mescide izin vermedi07:45 - Erzurum'da gölette 2 çocuk boğuldu07:35 - HDP'nin kayyum rövanşizmi tepki çekti07:25 - Havalimanı personeline hakarete adli kontrol07:20 - CHP Lideri hakkında 'sır görüşme' iddiası07:07 - AK Partili vekillere 'hemşehri' talimatı06:50 - Emekliler bin 260 TL istiyor06:40 - İmamoğlu Türkiye'yi şikayet ediyor
06:30 - Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı - Haritalı06:10 - Şeker ihracatına izin çıktı04:27 - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı Yönetmeliği04:26 - İçişleri Bakanlığı Araştırma Merkezi Yönetmeliği04:18 - İçişleri Bakanlığı paylaştı: İşte o video...04:13 - 11 Mayıs 2019 tarihli atama kararı yayımlandı01:29 - Hakkari'de Ramazan geceleri huzur içinde geçiyor01:26 - İstanbul İl Seçim Kurulu, 23 Haziran ile ilgili seçim takvimini açıkladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ramazan'da oruç tutuyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
PKK'dan, İmamoğlu'na ikinci kez destek açıklaması
İYİ Partili 150 kişi AK Parti'ye geçti
11 Mayıs 2019 tarihli atama kararı yayımlandı
Hakkari'de Ramazan geceleri huzur içinde geçiyor
İstanbul İl Seçim Kurulu, 23 Haziran ile ilgili seçim takvimini açıkladı
İmamoğlu Türkiye'yi şikayet ediyor
CHP Lideri hakkında 'sır görüşme' iddiası
Emekliler bin 260 TL istiyor
Havalimanı personeline hakarete adli kontrol
11 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ekmeğin sarıldığı kese kağıdının ücretli olması 2
Sigara kokusu 7
feeling poor 2
kötüye bir şey olmaz 1
unisex isim 11
23.06.2019 ibb başkanlığı seçimleri 2
adaletinizin terazisini sileyim 6
Sevan nişanyan 1
açık taraf tutmak sanatçıların kariyerine fayda sağlamaz 1
Bardaktan çorba içmek 3
SON İLANLAR
Sivas Kangal Ekbelsan LTD Şirketi Geçici 5 İşçi Alacak
Igdır Aralık İşlçesi ve Köylülerinin Sulama Birliği Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Bursa Tarım 1 İşçi Alacak
Edirne Enez Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnş 2 İşçi Alacak
Ankara Turksmd 2 İşçi Alacak
Aydın Akn Turizm 4 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik 4 İşçi Alacak
Aydın İncirbel Akar Turizm 4 İşçi Alacak
İzmir Çeşme Çeştur İmar 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam