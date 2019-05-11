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'Mehmet Aydın'ın kardeşi hayvan hırsızı çıktı

'Tosuncuk' lakabıyla tanınan firari sanık Mehmet Aydın'ın aralarında bulunduğu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasında savunma yapan sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Savcı, 3 sanığın tahliyesini talep etti, mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi
 11 Mayıs 2019 08:30
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'Mehmet Aydın'ın kardeşi hayvan hırsızı çıktı

Binlerce kişinin kar vaadiyle dolandırılmasına ilişkin firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 7'si firari 11'i tutuklu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının görülmesine devam edildi. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 11'i tutuklu 24 sanık cezaevinden getirilirken, sanık avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmada kimlik tespitinin ardından sanıkların savunmalarına geçildi.

Tutuklu sanıklardan Cudi Cumhur Yurdakul savunmasında bilgisayar yazılım uzmanı olduğunu söyleyerek, "2016 yılı Aralık ayında internet sitesinden bana ulaşan önceden tanımadığım Cengiz Samur'un teklifi üzerine Bursa'ya giderek Cengiz Samur, Mehmet Aydın, Fatih Aydın adlı kişiler ile Çiftlik Bank olarak bilinen şirkette yazılım geliştirici olarak çalışma konusunda görüştüm. Sözleşmeyle şirketin Bursa'daki iş yerinde 15 Mayıs 2017 tarihine kadar çalıştım" dedi.

'KİMSEYİ YÖNLENDİRMEDİM'

Kimseden para almadığını söyleyen Yurdakul, "Kimseyi de bu oluşuma para yatırması konusunda yönlendirmedim. Teşvik etmedim. Örgüt yöneticisi veya üyesi değilim. 2017 yılı Kasım ayından itibaren yönetici olarak bilinen Mehmet Aydın ve eşi Sıla Aydın ile bir kaç kişinin çok fazla kişisel harcama yapmalarından rahatsız oldum. Bu konudaki şikayet ve endişelerimi de kendilerine bildirmiştim. Başlangıçta Çiftlik Bank'a ait söz konusu yazılımı oluşturan kişi ben değilim" diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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