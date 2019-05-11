Yerli otoda plan tıkır tıkır işliyor

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, Türkiye'nin otomobili projesinde kısa vadeli düşünülmediğini ve bugünden 15 sene sonrayı dahi öngörerek çalışıldığını belirterek, "'Türkiye'nin Otomobili'nde 2022'de piyasaya çıkana kadar, her hafta, her ay ne yapacağımız programlandı. Planı tıkır tıkır işletiyoruz" dedi. Karakaş, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından sektörde katma değerli ürün ve teknolojileri geliştirmek amacıyla Sabancı Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması"nın ödül töreninde "Türkiye'nin Otomobili Projesi ve Otomotiv Ekosisteminin Dönüşümü" başlıklı bir sunum yaptı.

AKILLI CİHAZ OLACAK

Sunumunda "Türkiye'nin otomobili" olarak adlandırılan yerli otomobilde, gelinen sürece değinen Karakaş, "Küresel ortamda rekabet eden, yeni nesil doğuştan elektrikli, otonom sürüş seviyesi 3'e hazır, bağlantılı ve internete uyumluluk olarak doğuştan itibaren planlı, akıllı bir cihaz olacak" dedi. TOGG olarak şarj altyapısından nesnelerin bağlantısına, yeni startup'lardan yeni yan sanayilere kadar geniş bir mobilite ekosistemi oluşturacaklarını dile getiren Karakaş, "Türkiye'nin teknoloji konusunda sinerji yaratacak şirketleri bünyemizde. Büyüyen segmente yatırım yapacağız. 2022 yılında C segmentte elektrikli SUV araçla pazara giriyoruz. İki üç yıldan sonra AB merkezli ihracat pazarlarına yönlendirmek istiyoruz" ifadelerini kulandı.

1000 ÖZELLİK BELİRLENDİ

Otomotivin mobilite ekosistemine dönüşümünün bu anlamda önemli bir fırsat oluşturduğuna dikkati çeken Karakaş, "Akıllı evler, binalar, şehirler ile etkileşimi olan bir dünyadan bahsediyoruz. Biz de bu nedenle bir otomobilden daha fazlasını hedefliyoruz. Otomobilin bine yakın özelliğini belirledik" dedi.