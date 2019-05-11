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AK Partili Abdulcelil Tuci'yi PKK katletti

Van'ın Edremit ilçesinde öldürülen AK Partili Abdulcelil Tuci'nin terör örgütü PKK tarafından katledildiği ortaya çıktı. Saldırıyı PKK'nın şehirlerdeki suikast tarzı eylemlerini organize eden YPS yapılanması gerçekleştirdi
 11 Mayıs 2019 09:00
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AK Partili Abdulcelil Tuci'yi PKK katletti

31 Mart yerel seçimlerinde Van'ın Edremit İlçe Belediye Başkanlığı için AK Parti'den aday adayı olan Abdulcelil Tuci (41) 3 Mayıs'ta, kızı Şevval'i okula götürdüğü sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. AK Partili Tuci'nin terör örgütü PKK tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Eşi dördüncü çocuklarına hamile olan Tuci'nin terör örgütü PKK'nın şehir merkezlerindeki silahlı, bombalı suikast ve sabotaj tarzı saldırılarını organize eden yapılanması YPS'li teröristlerce öldürüldüğü öğrenildi. Suikast sonrası olay yerinden toplanan ve balistik inceleme için kriminal laboratuarına gönderilen suikast silahına ait boş kovanların, terör örgütü PKK tarafından geçmiş yıllarda 2 farklı terör saldırısında da kullanıldığı ortaya çıktı. Hain saldırıyla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülürken, Tuci'nin öldürüldüğü mahallede yerel seçimlerden kısa süre önce 17 Mart günü de AK Parti Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mikail Atlı aynı yerde silahlı saldırı sonucu yaralanmıştı.

BÜYÜK TRAVMA YAŞIYORUZ

Tuci'nin ağabeyi İsa Tuci, SABAH'a konuştu. Kardeşinin tehditler aldığını ancak kendilerine herhangi birşey söylemediğini anlatan İsa Tuci, "Kardeşim tehditler alıyordu ancak bize söylemezdi. Zaten önceki dönem de Edremit'te meclis üyesiydi. Biz 3 kardeşiz ve evlerimiz birbirine yakın. Kardeşim her gün saat 6 gibi evden çıkar ve kızını okula götürürdü. Saldırı sabahı kızının gözleri önünde vuruldu. Biz de çığlık sesine koştuk. Gittiğimizde kardeşim kafasından vurulmuş yerde yatıyordu. Bunu yapanlar insan olamaz. Kardeşim 3 çocuk babasıydı. Eşi hamileydi. Aile olarak büyük bir travma yaşıyoruz. Yaşadığımız acıyı kelimelere sığdırmak çok zor. Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganları yakalamak için gerekli tahkikatı devam ettiriyor" şeklinde konuştu. Silahlı saldırıya kurban giden Abdulcelil Tuci'nin geride gözü yaşlı hamile eşi ve kızları Şevval (13), Simay (7) ve Sıla (3) kaldı.

ÖZGÜR CEBE MERAL YILDIZ

Sabah
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