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Bozkurt işareti yaptı diye partiden ihraç ettiler

Belçika'nın Flaman kesiminde yapılacak parlamento seçimlerinde Hristiyan Demokratik Flaman Parti (CD & V) Limburg adayı olan Yasin Gül, Bozkurt işareti yaptığı gerekçesiyle partisinden ihraç edildi. Belçika basının konuyla ilgili görüşlerine yer verdiği isim ise, terör örgütü PKK yandaşlığıyla bilinen Zuhal Demir oldu. Yasin Gül'ün partisinden ihraç edilmesi, Almanya ve Belçika basınında geniş yankı uyandırdı
 11 Mayıs 2019 09:10
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Bozkurt işareti yaptı diye partiden ihraç ettiler

Türk kökenli milletvekili adayı Yasin Gül'ün iki yıl önce Bozkurt işareti yaptığı bir videonun yayımlaması, Belçika'da olay oldu. BBC Türkçe'nin haberine göre, 2017 yılında çekilen videoda Yasin Gül, "Dünyada Türk'ün bayrağı her yerde dalgalanıncaya kadar bu davada mücadelemiz devam edecek" diyerek, "Çırpınırdın Karadeniz" şarkısını çalıyor. Yasin Gül ve beraberindekiler Bozkurt işareti yaparak şarkı söylüyor.

Görüntülerin yayımlanmasının ardından CD & V'den yapılan açıklamada, bu görüntülerin kendileri için tam bir sürpriz olduğu belirtilerek, Gül'ün davranışının, "ilke ve değerlerine aykırı olduğu" savunuldu.

PKK DESTEKÇİSİ ZUHAL DEMİR'DEN GÖRÜŞ ALDILAR

Ülkede Yeni Flaman İttifakı Partisi'nin (NV & A) Limburg'daki liste başı adayı ise terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen eski bakan Zühal Demir. Haberde görüşüne yer verilen Zühal Demir CD & V'nin, Gül'ün ülkücü geçmişini bildiği halde onu aday yaptığını savunuyor, "yakalanana kadar devam et" anlayışında oldukları için Gül'ün adaylığına göz yumduklarını öne sürüyor.

TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKMIŞTI

Zuhal Demir daha önce yaptığı açıklamada, "Ben Türk kimliği istemiyorum, Türk kimliğinin iptali için verdiğim dilekçe kabul oldu. Ailemden gelen Türk kimliğimi kendi isteğimle devam ettirmek istemedim ve Türk vatandaşlığımın iptali için gerekli prosedürü uyguladım." demişti.

YASİN GÜL: SİYASİ ÇIKARLARI UĞRUNA BASINA SÜRDÜLER

Yasin Gül ise Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "Feraset sahibi bir millet olarak hiçbir aşırıcılığa gitmeden ve aklıselim davranarak, bizlerin videolarını kendi şahsi siyasi çıkarları uğruna basına peşkeş çekenleri, 26 Mayıs tarihinde yapılacak seçimlerde siyaset arenasından silmeliyiz." dedi.

OYUNLARA RAĞMEN ADAYLIĞIM SÜRÜYOR

Gül, CD & V listesinde 5.sıradan adaylığının "bütün olumsuzluklara ve hileler dolu oyunlara rağmen devam ettiğini" söyledi.

Kaynak: TM Dijital Haber Merkezi
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