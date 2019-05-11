1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'resmi karşılama' genelgesi

Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve bakanların karşılanmaları ve uğurlanmalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yer aldı
 11 Mayıs 2019 09:28
Yazdır
Cumhurbaşkanlığı'ndan 'resmi karşılama' genelgesi

Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve bakanların karşılanmaları ve uğurlanmalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgede, Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve bakanların yurt içi ve yurt dışına yapacakları seyahatlerde uygulanacak karşılanma ve uğurlamaya ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanının yurt içi seyahatlerinde karşılama ve uğurlamada sadece vali, belediye başkanı ve garnizon komutanı hazır bulunacak.

Ankara veya İstanbul çıkış-dönüşlü yurt içi seyahatlerinde karşılama ve uğurlamada vali, belediye başkanı ve garnizon komutanının dışında, Cumhurbaşkanlığı tarafından uygun görülecek diğer kişiler hazır olacak.

Cumhurbaşkanının yurt dışı seyahatlerinde valinin, belediye başkanın, garnizon komutanın ve Cumhurbaşkanlığı tarafından uygun görülecek diğer kişilerin dışında Cumhurbaşkanına vekalet edecek Cumhurbaşkanı Yardımcısı bulunacak, bu kişilerin dışında sivil veya resmi görevli bulunmayacak.

Öte yandan karşılama ve uğurlamada turkuaz halı serilecek ve gün doğumundan gün batımına kadar olan sürede gerçekleştirilen seyahatlerde asker/jandarma mangası bulundurulacak.

- TBMM Başkanının karşılanma ve uğurlanması

TBMM Başkanını yurt içi veya yurt dışı seyahatlerinde, sadece vali veya vali yardımcısı ile belediye başkanı veya vekili karşılayacak ve uğurlayacak.

Ankara veya İstanbul çıkış-dönüşlü seyahatlerinde karşılama ve uğurlamada ise sadece vali yardımcısı ve büyükşehir belediye başkan vekili hazır olacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcılarının yurt içi veya yurt dışı seyahatlerinde, karşılama ve uğurlamada sadece vali veya vali yardımcısı ile belediye başkanı veya vekili hazır bulunacak. Ankara veya İstanbul çıkış-dönüşlü seyahatlerinde ise sadece vali yardımcısı ve büyükşehir belediye başkan vekili karşılayacak ve uğurlayacak.

- Bakanların seyahatleri

Genelgeyle, bakanları yurt içi veya yurt dışı seyahatlerinde karşılayacak ve uğurlayacaklar da belirlendi.

Buna göre, bakanları yurt içi veya yurt dışı seyahatlerinde karşılama ve uğurlamada vali ve belediye başkanı veya bunlar tarafından görevlendirilecek birer yetkili ile ilgili bakanlığın il temsilcisi hazır bulunacak.

Bakanları Ankara veya İstanbul çıkış-dönüşlü seyahatlerinde sadece vali tarafından uygun görülecek bir temsilci karşılayacak ve uğurlayacak.

- Öğrenciler olmayacak

Genelgeye göre, kara yolu ile yapılacak seyahatlerde karşılama ve uğurlama Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların katılacağı ilk/son program mekanında yapılacak.

Karşılama ve uğurlamalarda, ilde görevli diğer bürokratların ayrıca protokol oluşturmasına izin verilmeyecek, karşılama veya uğurlama işlemi tören şekline dönüştürülmeyecek.

Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların karşılanma ve uğurlanmaları esnasında, gerek karşılama/uğurlama mahallinde ve gerekse yol güzergahı boyunca öğrenciler bulundurulmayacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Keçisi ile kurduğu bağ ABD'li yapımcıların bile dikkatini çekti
11 Mayıs 2019 09:42		 'İstismar mağduru çocuklar için acilen ihtisas mahkemeleri kurulmalı'
10 Mayıs 2019 12:05
Kocaeli'de DSİH üyesi oldukları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı
10 Mayıs 2019 12:04		 'Çiftlik Bank' sanıkları hakim karşısında
10 Mayıs 2019 11:29
'Düzenli egzersiz yüksek tansiyon ve inme riskini azaltır'
10 Mayıs 2019 11:18		 Ulaşımda 'engeller' kaldırılıyor
10 Mayıs 2019 11:15
Türkiye'nin yenilikçi uyduları 2020'de uzayda
10 Mayıs 2019 09:35		 Kara yollarında durum
10 Mayıs 2019 09:33
'Başkent, artık 'memur şehri' kimliğinden sıyrılmalı'
09 Mayıs 2019 23:08		 475 sanıklı Akıncı Üssü davasına devam edildi
09 Mayıs 2019 19:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:26 - Vergi, resim ve harç istisnası belgeleri için düzenleme10:04 - YÖK'ten, Seyahat İşletmeciliği bölümü için eşdeğerlik kararı10:03 - 3 üniversiteli kızı eve kapatıp darbeden gence mahalleliden linç10:01 - Mahrem eş olmak için mülakat09:58 - Sahte profesör referansıyla dolandırıcılık09:50 - Kural ihlali yapan sürücüler helikopterle denetlendi09:50 - e-Teminat Mektubu düzenlemesi yapıldı09:45 - Haydarpaşa'da ortaya çıkan 1700 yıllık tarih havadan görüntülendi09:42 - Keçisi ile kurduğu bağ ABD'li yapımcıların bile dikkatini çekti09:41 - Seçim kurulu başkanı kıdemli hakim değil, YSK'nın seçtiği olacak
09:40 - Karayollarında durum09:30 - Kaynağı belirsiz koku, sanayi esnafını tedirgin etti09:28 - Cumhurbaşkanlığı'ndan 'resmi karşılama' genelgesi09:15 - Kur'da 3. Perde: Swap silahı gidince algıya sarıldılar09:10 - Bozkurt işareti yaptı diye partiden ihraç ettiler09:00 - AK Partili Abdulcelil Tuci'yi PKK katletti08:45 - Yerli otoda plan tıkır tıkır işliyor08:30 - 'Mehmet Aydın'ın kardeşi hayvan hırsızı çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ramazan'da oruç tutuyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
PKK'dan, İmamoğlu'na ikinci kez destek açıklaması
İYİ Partili 150 kişi AK Parti'ye geçti
İmamoğlu Türkiye'yi şikayet ediyor
Bakanlık devreye girdi gazinin ayağındaki kelepçe çıkarıldı
Kur'da 3. Perde: Swap silahı gidince algıya sarıldılar
11 Mayıs 2019 tarihli atama kararı yayımlandı
CHP Lideri hakkında 'sır görüşme' iddiası
Emekliler bin 260 TL istiyor
AK Partili vekillere 'hemşehri' talimatı
Hakkari'de Ramazan geceleri huzur içinde geçiyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
han-ı yağma 2
hı hı deyip geçmek 2
teşekkür mesajı 1
yüz ifadesi 7
hadsiz 1
unisex isim 7
irdelemek 4
cumhurbaşkanı erdoğan'ın 39 ilçede miting yapması 3
yabancı menşeili firmaların kaçması 1
ağla açılırsın 1
SON İLANLAR
Sivas Kangal Ekbelsan LTD Şirketi Geçici 5 İşçi Alacak
Igdır Aralık İşlçesi ve Köylülerinin Sulama Birliği Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Bursa Tarım 1 İşçi Alacak
Edirne Enez Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnş 2 İşçi Alacak
Ankara Turksmd 2 İşçi Alacak
Aydın Akn Turizm 4 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik 4 İşçi Alacak
Aydın İncirbel Akar Turizm 4 İşçi Alacak
İzmir Çeşme Çeştur İmar 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam