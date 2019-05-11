Karayollarında durum
|11 Mayıs 2019 09:40
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Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Durumu Bülteni'ne göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı-Sapanca Kavşağı arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 08.00-17.30 saatleri arasında İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılacak, trafik İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola yönlendirilecek.
Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-D-100 Ayrımı Otoyol bağlantı kavşağındaki köprü çalışması nedeniyle Gümüşova-Bolu yolunun 33-34. kilometrelerinde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanacak. Belirtilen kesimdeki Kaynaşlı Otoyol giriş bağlantı kolu da trafiğe kapatılırken, otoyola girmek isteyen sürücüler Düzce gişelerine yönlendirilecek.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce il sınırı-Abant Kavşağı 0-3. kilometreleri arasındaki viyadüklerin köprü genleşme derzi değişim çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanacak.
Sakarya-Bilecik yolunun 3-17. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Gümüşova-Düzce-Bolu yolunun 38-48. kilometreleri arasındaki (Bolu Dağı Geçişi) çalışmalar nedeniyle yolun her iki istikametinde 2 kilometrelik kesimlerle yolun sol şeritleri trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden verilecek.
Balıkesir-Susurluk yolunun 36-38. kilometreleri arasında Yeniköy Alt Geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 33-35. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki istikameti de trafiğe kapatılarak ulaşım servis yollarından gerçekleştirilecek.
Muğla-Kale yolunun 36-42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Silifke-Mersin yolunun 29-30 (Sultankoyu) ile 56-58. kilometreleri (Kargıpınarı) arasında üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
İkizdere-İspir yolunun 25. kilometresinde bulunan Ovit Tüneli'nin İspir-İkizdere yönündeki tüpünde yapım çalışması nedeniyle tünel trafiğe kapatılarak ulaşım Ovit Geçidi'nden, İkizdere-İspir yönünde ise ulaşım tünel içinden gerçekleştirilecek.
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