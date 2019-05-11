1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Keçisi ile kurduğu bağ ABD'li yapımcıların bile dikkatini çekti

Rize'nin Çayeli ilçesinde keçisi ile yaşadığı o anları sosyal medya hesabından paylaşan Ahmet Suiçmez'in görüntülerini izleyen ABD'nin Los Angeles şehrindeki bir medya yapım şirketi videolarını kullanmak istemiş
 11 Mayıs 2019 09:42
Yazdır
Keçisi ile kurduğu bağ ABD'li yapımcıların bile dikkatini çekti

- Bu keçi artık ABD'de de meşhur olacak

Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşayan Ahmet Suiçmez'in keçisi ile kurduğu bağ ABD'li yapımcıların bile dikkatini çekti. Keçisi ile yaşadığı o anları sosyal medya hesabından paylaşan Ahmet Suiçmez'in görüntülerini izleyen ABD'nin Los Angeles şehrindeki bir medya yapım şirketi videolarını kullanmak için kendisi ile irtibata geçti.

Dede mesleği olan keçi bakmayı kendisinin de üstlendiğini, asıl mesleğinin ise dış cephe ustalığı olduğunu belirten Suiçmez, 1 yıldır keçi baktığını, baktığı keçi ile de arasında inanılmaz bir bağ oluştuğunu söyledi. Annesi izin verse keçiyi eve getirecek kadar çok sevdiğini ifade eden Suiçmez, keçisi gibi köpeği Paşa'yı da çok sevdiğini belirtiyor. Son olarak köpeğini severken keçisinin kafa darbesiyle bulunduğu yerden çay bahçesine düşen Suiçmez "Keçi bakımı bizim dede mesleğimiz. Dedelerimiz bu işi yapardı. 1 yıldan beri bu keçi bizimle beraber. Samimi bir bağ oluştu aramızda. Tarifi yok. Hayvanları çok seviyorum. Annem izin verse eve alacağım da annem izin vermiyor işte. Beni kıskandığını yeni fark ettim. Köpeğimiz var ismi Paşa. Onu severken baktım bana vurmaya başladı" dedi.

Daha önce keçisi ile yediği ekmeği paylaşan ve bunu görüntüleyen Suiçmez, görüntüyü aile arasında gülmek için çektiklerini fakat bir anda sosyal medyada ve televizyonlarda gördüğünü dile getirerek "Biz odun yapmaya gitmiştik ailecek. Yemek arası verdik. Biz yemek yerken onlar da otluyordu. Birde baktım bir anda yemeğime salça olmaya başladı. Benim yemeğimi yemeye başladı. O sırada çekeyim de arkadaş grubumla paylaşayım gülelim dedim. Sosyal medya da paylaştık bir anda patladı" ifadelerini kullandı.

Videoyu yurt dışında görenlerinde kendisini aradığını ve Los Angeles'ten bir medya yapım şirketinin kendisi ile irtibata geçerek videoyu paylaşmak istediğini sözlerine ekleyen Suiçmez "Los Angeles'ten aradılar beni. Videoyu kullanmak isteyen bir ajans müsaade istedi benden. Bizde izin verdik. İnsanlar bu güzelliği görsün istedik" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanlığı'ndan 'resmi karşılama' genelgesi
11 Mayıs 2019 09:28		 'İstismar mağduru çocuklar için acilen ihtisas mahkemeleri kurulmalı'
10 Mayıs 2019 12:05
Kocaeli'de DSİH üyesi oldukları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı
10 Mayıs 2019 12:04		 'Çiftlik Bank' sanıkları hakim karşısında
10 Mayıs 2019 11:29
'Düzenli egzersiz yüksek tansiyon ve inme riskini azaltır'
10 Mayıs 2019 11:18		 Ulaşımda 'engeller' kaldırılıyor
10 Mayıs 2019 11:15
Türkiye'nin yenilikçi uyduları 2020'de uzayda
10 Mayıs 2019 09:35		 Kara yollarında durum
10 Mayıs 2019 09:33
'Başkent, artık 'memur şehri' kimliğinden sıyrılmalı'
09 Mayıs 2019 23:08		 475 sanıklı Akıncı Üssü davasına devam edildi
09 Mayıs 2019 19:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:26 - Vergi, resim ve harç istisnası belgeleri için düzenleme10:04 - YÖK'ten, Seyahat İşletmeciliği bölümü için eşdeğerlik kararı10:03 - 3 üniversiteli kızı eve kapatıp darbeden gence mahalleliden linç10:01 - Mahrem eş olmak için mülakat09:58 - Sahte profesör referansıyla dolandırıcılık09:50 - Kural ihlali yapan sürücüler helikopterle denetlendi09:50 - e-Teminat Mektubu düzenlemesi yapıldı09:45 - Haydarpaşa'da ortaya çıkan 1700 yıllık tarih havadan görüntülendi09:42 - Keçisi ile kurduğu bağ ABD'li yapımcıların bile dikkatini çekti09:41 - Seçim kurulu başkanı kıdemli hakim değil, YSK'nın seçtiği olacak
09:40 - Karayollarında durum09:30 - Kaynağı belirsiz koku, sanayi esnafını tedirgin etti09:28 - Cumhurbaşkanlığı'ndan 'resmi karşılama' genelgesi09:15 - Kur'da 3. Perde: Swap silahı gidince algıya sarıldılar09:10 - Bozkurt işareti yaptı diye partiden ihraç ettiler09:00 - AK Partili Abdulcelil Tuci'yi PKK katletti08:45 - Yerli otoda plan tıkır tıkır işliyor08:30 - 'Mehmet Aydın'ın kardeşi hayvan hırsızı çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ramazan'da oruç tutuyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
PKK'dan, İmamoğlu'na ikinci kez destek açıklaması
İYİ Partili 150 kişi AK Parti'ye geçti
İmamoğlu Türkiye'yi şikayet ediyor
Bakanlık devreye girdi gazinin ayağındaki kelepçe çıkarıldı
Kur'da 3. Perde: Swap silahı gidince algıya sarıldılar
11 Mayıs 2019 tarihli atama kararı yayımlandı
CHP Lideri hakkında 'sır görüşme' iddiası
Emekliler bin 260 TL istiyor
AK Partili vekillere 'hemşehri' talimatı
Hakkari'de Ramazan geceleri huzur içinde geçiyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
teşekkür mesajı 1
komşunun balkonuna sofra çırpmak 3
istanbul 1
ben ak partiliyim sen chp'li 2
euro 3
ölünmüyor yokluğunda 3
öküz 4
gündem dışı takılmak 3
irdelemek 4
öylesine girdiğim yer 3
SON İLANLAR
Sivas Kangal Ekbelsan LTD Şirketi Geçici 5 İşçi Alacak
Igdır Aralık İşlçesi ve Köylülerinin Sulama Birliği Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Bursa Tarım 1 İşçi Alacak
Edirne Enez Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnş 2 İşçi Alacak
Ankara Turksmd 2 İşçi Alacak
Aydın Akn Turizm 4 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik 4 İşçi Alacak
Aydın İncirbel Akar Turizm 4 İşçi Alacak
İzmir Çeşme Çeştur İmar 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam