1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sahte profesör referansıyla dolandırıcılık

Datça Belediyesi'nin web sitesini kopyalayarak çakma acı badem macunu satan çete şimdi de sahte profesörleri referans gösterip insan hayatıyla oynuyor
 11 Mayıs 2019 09:58
Yazdır
Sahte profesör referansıyla dolandırıcılık

Muğla'nın Datça Belediyesi'nin WEB sitesini 2 yıl önce kopyalayıp belediye başkanı adına acı badem macunu satan şebeke bu kez sosyal medyaya el attı. Akciğer rahatsızlıklarını tedavi ettiği iddiasıyla Facebook ve Instagram'da reklam yapan zanlılar, kullanıcıların linke tıklamasını sağlıyor. Satış sayfasına yönlendirilenler, 1'i ABD'li 2 profesör, 1 operatör ve 1 uzman doktorun macunu öven yorumuyla karşılaşıyor.

ŞİFA DEĞİL, ZEHİR SAÇIYOR

Datça Belediyesi, geleneksel 'acı badem macunu' diye bir ürünlerinin olmadığını belirtilerek şu uyarıyı yaptı: "Araştırmalar sonucunda zerdali çekirdeği, kayısı çekirdeği ve acı bademin yüksek miktarda tüketiminin ölümle sonuçlanabileceği gerçeğine ulaşılmıştır."

HAYALET DOKTORLAR

Akşam Gazetesi, söz konusu doktorlarla Türkive ve ABD'deki çalıştıkları sağlık kurumlarını araştırdı. Ancak hastanelerin de doktorların da sahte olduğu tespit edildi. Satış sitesinde 7/24 hizmette olduğu belirtilen İstanbul'a ait telefon numarasına ulaşılamıyor. Sayfadaki 'sipariş ver' butonuna tıklandığında ise ürünler sorunsuz şekilde satın alıyor.

Akşam
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Mehmet Aydın'ın kardeşi hayvan hırsızı çıktı
11 Mayıs 2019 08:30		 Bakanlık devreye girdi gazinin ayağındaki kelepçe çıkarıldı
11 Mayıs 2019 08:05
Erzurum'da gölette 2 çocuk boğuldu
11 Mayıs 2019 07:45		 Havalimanı çalışanına hakaretler yağdıran yolcu adli kontrolle serbest bırakıldı
11 Mayıs 2019 07:25
Çanakkale'de sahilde çocuk cesedi bulundu
10 Mayıs 2019 20:55		 Uçuruma yuvarlanan AA muhabiri bulunamadı
10 Mayıs 2019 20:49
Kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin'i arama çalışmaları sürüyor
10 Mayıs 2019 20:45		 İzmir'de tefeci çete operasyonunda 10 tutuklama
10 Mayıs 2019 20:26
Adana'da iki otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 2 yaralı
10 Mayıs 2019 20:20		 Koyunları için öldürülen kadının katil zanlıları tutuklandı
10 Mayıs 2019 20:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:26 - Vergi, resim ve harç istisnası belgeleri için düzenleme10:04 - YÖK'ten, Seyahat İşletmeciliği bölümü için eşdeğerlik kararı10:03 - 3 üniversiteli kızı eve kapatıp darbeden gence mahalleliden linç10:01 - Mahrem eş olmak için mülakat09:58 - Sahte profesör referansıyla dolandırıcılık09:50 - Kural ihlali yapan sürücüler helikopterle denetlendi09:50 - e-Teminat Mektubu düzenlemesi yapıldı09:45 - Haydarpaşa'da ortaya çıkan 1700 yıllık tarih havadan görüntülendi09:42 - Keçisi ile kurduğu bağ ABD'li yapımcıların bile dikkatini çekti09:41 - Seçim kurulu başkanı kıdemli hakim değil, YSK'nın seçtiği olacak
09:40 - Karayollarında durum09:30 - Kaynağı belirsiz koku, sanayi esnafını tedirgin etti09:28 - Cumhurbaşkanlığı'ndan 'resmi karşılama' genelgesi09:15 - Kur'da 3. Perde: Swap silahı gidince algıya sarıldılar09:10 - Bozkurt işareti yaptı diye partiden ihraç ettiler09:00 - AK Partili Abdulcelil Tuci'yi PKK katletti08:45 - Yerli otoda plan tıkır tıkır işliyor08:30 - 'Mehmet Aydın'ın kardeşi hayvan hırsızı çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ramazan'da oruç tutuyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
PKK'dan, İmamoğlu'na ikinci kez destek açıklaması
İYİ Partili 150 kişi AK Parti'ye geçti
İmamoğlu Türkiye'yi şikayet ediyor
Bakanlık devreye girdi gazinin ayağındaki kelepçe çıkarıldı
Kur'da 3. Perde: Swap silahı gidince algıya sarıldılar
11 Mayıs 2019 tarihli atama kararı yayımlandı
CHP Lideri hakkında 'sır görüşme' iddiası
Emekliler bin 260 TL istiyor
AK Partili vekillere 'hemşehri' talimatı
Hakkari'de Ramazan geceleri huzur içinde geçiyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
psikologun kurşun döktürmeyi tavsiye etmesi 1
sağır ve dilsizlerin çok matrak olmaları 4
haramzade değilim ki devlet yardımı alayım 5
bilgisayar işletmeni 1
Metinalkan 3
en sevdiğim yemek 13
ağlama bebeğim 2
lipton çay fabrikası'nın üretimi durdurması 3
bu oyunu bozmaya kararlıyız 1
kesik 3
SON İLANLAR
Sivas Kangal Ekbelsan LTD Şirketi Geçici 5 İşçi Alacak
Igdır Aralık İşlçesi ve Köylülerinin Sulama Birliği Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Bursa Tarım 1 İşçi Alacak
Edirne Enez Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnş 2 İşçi Alacak
Ankara Turksmd 2 İşçi Alacak
Aydın Akn Turizm 4 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik 4 İşçi Alacak
Aydın İncirbel Akar Turizm 4 İşçi Alacak
İzmir Çeşme Çeştur İmar 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam