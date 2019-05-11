Sahte profesör referansıyla dolandırıcılık
|11 Mayıs 2019 09:58
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Muğla'nın Datça Belediyesi'nin WEB sitesini 2 yıl önce kopyalayıp belediye başkanı adına acı badem macunu satan şebeke bu kez sosyal medyaya el attı. Akciğer rahatsızlıklarını tedavi ettiği iddiasıyla Facebook ve Instagram'da reklam yapan zanlılar, kullanıcıların linke tıklamasını sağlıyor. Satış sayfasına yönlendirilenler, 1'i ABD'li 2 profesör, 1 operatör ve 1 uzman doktorun macunu öven yorumuyla karşılaşıyor.
ŞİFA DEĞİL, ZEHİR SAÇIYOR
Datça Belediyesi, geleneksel 'acı badem macunu' diye bir ürünlerinin olmadığını belirtilerek şu uyarıyı yaptı: "Araştırmalar sonucunda zerdali çekirdeği, kayısı çekirdeği ve acı bademin yüksek miktarda tüketiminin ölümle sonuçlanabileceği gerçeğine ulaşılmıştır."
HAYALET DOKTORLAR
Akşam Gazetesi, söz konusu doktorlarla Türkive ve ABD'deki çalıştıkları sağlık kurumlarını araştırdı. Ancak hastanelerin de doktorların da sahte olduğu tespit edildi. Satış sitesinde 7/24 hizmette olduğu belirtilen İstanbul'a ait telefon numarasına ulaşılamıyor. Sayfadaki 'sipariş ver' butonuna tıklandığında ise ürünler sorunsuz şekilde satın alıyor.
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