3 üniversiteli kızı eve kapatıp darbeden gence mahalleliden linç
|11 Mayıs 2019 10:03
|Yazdır
Olay, saat 21.30 sıralarında üniversite öğrencilerinin vakit geçirdiği çok sayıda kafenin bulunduğu Albay Sokak'taki apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre üniversite öğrencisi Muhammed S., bir süre önce ayrıldığı sevgilisi E.Ö.'nün evine gidip kapıyı kilitledi. Muhammed S., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğrenim gören eski sevgilisi E.Ö.'yü rehin alarak darbetmeye başladı. E.Ö.'nün ev arkadaşı 2 kız, Muhammed S.'ye engel olmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Muhammed S., E.Ö.'nün ev arkadaşlarını da darbetti. Kapının kilitli olması nedeniyle kızlar dışarıya çıkamadı.
KALABALIK TOPLANDI
Sokakta bulunan kalabalık, evden gelen çığlıkları duyunca polise haber verdi. Bir anda yüzlerce kişi olayı duyunca sokakta toplandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, itfaiyenin kapıyı kırmasıyla eve girip, darbedilen kızları kurtardı. Polis ve mahalle bekçileri, sokakta toplanan kalabalığı uzaklaştırmaya çalıştı. Muhammed S., evden çıkarılıp polis aracına bindirildiği sırada toplanan kalabalık tarafından linç edilmeye çalışıldı. Ancak polis ve mahalle bekçilerinin müdahalesiyle linç önlendi. Muhammed S., gözaltına alınırken, 3 üniversiteli genç kız da hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Seçim kurulu başkanı kıdemli hakim değil, YSK'nın seçtiği olacak
11 Mayıs 2019 09:41
|Bozkurt işareti yaptı diye partiden ihraç ettiler
11 Mayıs 2019 09:10
|AK Partili Abdulcelil Tuci'yi PKK katletti
11 Mayıs 2019 09:00
|CHP mescide izin vermedi
11 Mayıs 2019 07:50
|HDP'nin kayyum rövanşizmi tepki çekti
11 Mayıs 2019 07:35
|CHP Lideri hakkında 'sır görüşme' iddiası
11 Mayıs 2019 07:20
|AK Partili vekillere 'hemşehri' talimatı
11 Mayıs 2019 07:07
|Emekliler bin 260 TL istiyor
11 Mayıs 2019 06:50
|İmamoğlu Türkiye'yi şikayet ediyor
11 Mayıs 2019 06:40
|Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı Yönetmeliği
11 Mayıs 2019 04:27