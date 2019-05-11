Mahrem eş olmak için mülakat

Emniyet'in mahrem yapılanmaya ilişkin hazırladığı 306 sayfalık rapor, izdivaç sistemini deşifre etti. Rapora göre örgüt mahrem imamlarla görüştürülecek kadınları özel kriterlerle seçti. Kriterleri taşıyanlar, örgüt tarafından mülakata alındı.

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı raporda, "mahremde evlilik sistemi" anlatıldı. 306 sayfalık raporda, örgüt içi evliliğin anlatıldığı "Askeri mahremde izdivaç yapılanması" dikkat çekti. Rapora göre, asker eşleri, başörtüsü kullanmayan, üzerine doğal gaz, elektrik, kira sözleşmesi olmayan, taassupkar ve geri kafalı olmayanlar arasından mülakatla seçiliyor. Mahrem eş adaylarının rakam ve harfli kodlama yöntemiyle kategorilere ayrıldığı belirtilen raporda, ilk görüşmede alınan tedbir uyarınca mesleğin söylenmediği ifade ediliyor.

ARKADAŞINI SİL NUMARAYI DEĞİŞTİR

Raporda, Nişanla birlikte kadın, örgütün sivil yapılanmasından tüm arkadaşlarıyla irtibatı kesiyor ve telefon numarasını değiştiriyor. Söz konusu sistemle, "sürekli teyakkuzda ve rol yaparak hayat sürmeye mahkum olan örgüt üyesi askerin, evde rol yapmadan rahat etmesi, içini dökebileceği bir arkadaş edinmesi"nin amaçlandığı kaydediliyor.

HER KUVVETE İZDİVAÇ TEMSİLCİSİ

Sivil kanat evlendirme sorumluları ile mahrem evlendirme sorumlularının ayrı olarak yapılandırıldığı ifade edilen rapora göre, her kuvvet imamına bağlı temsilcilik düzeyinde bir Türkiye genel izdivaççısı/izdivaç temsilcisi bulunur. İzdivaç yapılanmasındaki örgütsel hiyerarşiye göre temsilciye bağlı "izdivaç müdürü, izdivaç müdür yardımcısı, izdivaççı öğretmen" bulunuyor. İzdivaç temsilcisi olan kişiler, kuvvet komutanlığı geneli evlilik işlerinin koordinasyonundan ve yönetilmesinden sorumludur.

KRİTERE GÖRE EŞLEŞTİRME

Mülakatın ardından, örgüt üyesi asker ile bayan adayın eşleştirilmesi ilgili kriterler doğrultusunda müdür, müdür yardımcısı ve izdivaççı müdür yardımcısı tarafından yapılıyor. Bu işlemin ardından da program üzerinden örgüt üyesi askere, eş adayı gösteriliyor. Eğer sonuç olumluysa, bayanın sorumlu ablasından randevu alınarak ilk görüşme gerçekleştiriliyor.

Görüşme de olumluysa aynı şekilde ikinci görüşme için randevu alınır. Bu da olumluysa bu sefer aileler devreye girer, örgüt aradan çıkar. Ancak görüşmenin olumsuz geçmesi durumunda ise örgüt üyesi erkek şahsa yaklaşık 2-3 ay aday gösterilmez. Bayan aday ise görüştüğü kişinin arkadaşı olmayan bir başka örgüt üyesi ile görüştürülür.



İzdivaç kodları

Raporda, izdivaç kategorilerinin harf ve puanlama sistemi üzerinden oluşturulduğu kaydedildi. Buna göre, 1'den 5'e kadar puan sistemi ile AA'dan C'ye kadar harf sistemi bulunuyor. Rapora göre, 5'lik puan, "namaz kılacak, evde kalacak, ev ablası üstü (2-3 evden sorumlu ya da bir ilköğretim veya lise ya da üniversite sorumlu) vazife yapmış, örgüte aidiyet duygusu oluşmuş" kişileri kapsıyor.

Harf sistemindeki AA kategorisinde ise "açık olacak, 4 yıllık fakülte mezunu olacak, bu yapıya ait evde kalmış olacak, bu yapıya ait yurtlarda kaydı olmayacak, okuma durumu iyi olacak, üzerinde herhangi bir gazete, dergi, elektrik, su, kira sözleşmesi vb. olmayacak, aile bireylerinin SGK kaydında bu yapı içerisinde çalışma kaydı olmayacak, kolej ya da imam hatip mezunu olmayacak" kişiler yer alıyor.

Bu özellikleri olmayan giremiyor!

Raporda, mahrem yapılanmada evlendirme sisteminin işleyişi de ayrıntılı olarak anlatıldı. Buna göre, belirlenen listelerdeki adaylarla belirlenen tarih ve yerde mülakat yapılıyor ve bu kişilerin uygunluklarına bakılıyor. Bakılan kriterler şu şekilde:

* Başörtüsü kullanmaması, kullanıyorsa bırakmayı kabul etmesi,

* İlahiyatla ilgili bölümde okumaması,

* Örgüt ait yurtlarda kaydının bulunmaması, üzerine kayıtlı elektrik, doğal gaz, kira sözleşmesi olmaması,

* Sosyal olması, gerektiğinde her ortama girebilmesi,

* Taassupkar ve geri kafalı olmaması,

* Manevi yönünün çok sağlam olması,

* Eşini koruyabilme, örgütte tutabilme yeteneğinin olması.

Osman Özgan