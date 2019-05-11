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Vergi, resim ve harç istisnası belgeleri için düzenleme

Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinin iptal işleminin geri alınabilmesine yönelik geçici uygulamaya gidildi
 11 Mayıs 2019 10:26
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Vergi, resim ve harç istisnası belgeleri için düzenleme

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, vergi, resim ve harç istisnası belgelerinin iptaline ilişkin geçici uygulama başlatıldı. İptal edilen ve iptal işleminin geri alınması için Bakanlığa başvurulmayan vergi, resim, harç istisnası belgelerinin kapatma işleminin yapılabilmesi için, (belge kapsamında kısmen ya da tamamen müeyyide tahsil edilmediğinin tespiti kaydıyla) 3 ay içerisinde başvurulması halinde, söz konusu belgenin iptal işlemi geri alınabilecek.
Anadolu Ajansı
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