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Mal varlığına karşı suçlarda yüzde 11 düşüş gerçekleşti
Hırsızlık, yankesicilik, oto hırsızlığı, yağma, kapkaç gibi mal varlığına karşı işlenen tüm suçlarda bu yılın ilk 4 ayında yaklaşık yüzde 11'lik bir düşüş yaşandı. Mal varlığına karşı işlenen tüm suçların aydınlatılma oranı 2019'un ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 3'lük bir artış gösterdi. Bu suç türlerinin yüzde 48'i aydınlatıldı
|11 Mayıs 2019 11:08
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Hırsızlık, yankesicilik, oto hırsızlığı, yağma, kapkaç gibi mal varlığına karşı işlenen tüm suçlarda bu yılın ilk 4 ayında yaklaşık yüzde 11'lik bir düşüş yaşandı. Mal varlığına karşı işlenen tüm suçların aydınlatılma oranı 2019'un ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 3'lük bir artış gösterdi. Bu suç türlerinin yüzde 48'i aydınlatıldı.
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