Kızkardeşinin mezarını ziyarete gittiğinde gördüklerine inanamadı
|11 Mayıs 2019 11:54
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Adana'da kaynak ustası Cabbar Uyumazbaş, babası ile kız kardeşinin defnedildiği
aile mezarlığına, başka cenaze defnedilip üzerine de beton döküldüğü iddiasıyla
şikayetçi oldu.
Kız Kardeşinin Mezarının Üzerine Defin İddiasıyla Şikayetçi Oldu
Adana'da 59 yaşındaki kaynak ustası Cabbar Uyumazbaş, babası ile kız kardeşinin defnedildiği aile mezarlığına, başka cenaze defnedilip üzerine de beton döküldüğü iddiasıyla şikayetçi oldu.
Kaynak ustası Cabbar Uyumazbaş, geçen yıl Kurban Bayramı'nda, 44 yıl önce ölen babası Selim Uyumazbaş ile 1993 yılında nikahı kıyıldıktan 10 gün sonra, düğün hazırlığı yaparken üzerine duvar devrilmesi nedeniyle hayatını kaybeden kız kardeşi Leyla Taşçılar'ın mezarını ziyarete gitti.
Ancak Uyumazbaş, aile mezarlığında kız kardeşinin kabrinin üzerine beton döküldüğünü görünce şaşkına döndü. Bitişikteki mezar sahiplerinin kız kardeşinin üzerine cenaze defnettiğini öğrenen Cabbar uyumazbaş, belediyeye başvurdu. Sonuç alamayında da savcılığa şikayette bulundu.
"BAŞVURUMA HERHANGİ BİR CEVAP BULAMAYINCA ŞİKAYETÇİ OLDUM"
Uyumazbaş, "Komşu mezar sahibini çağırdım. Mezarı kaldırmasını talep ettim. Masrafları karşılayabileceğimi söylememe rağmen kabul etmedi. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Daire Başkanlığı'na başvurdum. Başvuruma herhangi bir cevap bulamayınca şikayetçi oldum. Geceleri uyuyamıyorum, kız kardeşimin mezarı başında dua etmeye gelirdik. Şimdi üzerinde bir duvar var. Sorumluları mahkemeye verdim. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi.
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